MotoGP, Acosta supporta Marquez: "Sono contento di rivederlo al top"

ROMA - Marc Marquez ha chiuso la stagione in maniera molto promettente, ottenendo un incoraggiante quarto posto nei test di Valencia al suo debutto con la Ducati del Team Gresini. L'otto volte campione del mondo è stato in grado di completare una serie di giri in maniera competitiva, come se avesse già avuto modo di guidare una Ducati in passato. A tal proposito anche il rookie della prossima stagione di MotoGP, Pedro Acosta, si è detto felice di poter ammirare le gesta di un fenomeno come lo spagnolo.