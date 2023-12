Iannone avvisa la Ducati: "Marquez farà un casino sin da subito"

ROMA - In MotoGP , nonostante la lunga pausa invernale, c'è già grande trepidazione per vedere all'opera Marc Marquez in sella alla Ducati del Team Gresini , che potrebbe creare un'alchimia praticamente perfetta e puntare alla vittoria del titolo. Secondo alcuni colleghi l'arrivo del pilota spagnolo nel team di Borgo Panigale potrebbe creare qualche problema anche con i colleghi di marca e ad esprimere questo pensiero, dopo Maverick Vinales , è stato anche l'ex centauro della Ducati Andrea Iannone .

Iannone: "Ducati sa come gestire Marquez"

"Sono sicuro che Marc Marquez creerà dei casini sin da subito con la Ducati, questa è la verità. Quando gli altri si comportano come lui, Marc si arrabbia e si infastidisce. La Ducati sa come gestire piloti come lui e se andrà troppo oltre, gli si ritorcerà contro. Senza ombra di dubbio andrà molto velocemente, anche se non sarà semplice perché c'è una concorrenza molto agguerrita". Queste le dichiarazioni dell'ex pilota della Ducati, Andrea Iannone, rilasciate nel corso di una recente intervista concessa a Motorcycle News.