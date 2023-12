Ducati, Bagnaia continua la festa: "Il gusto della vittoria è bellissimo"

ROMA - Francesco Bagnaia è reduce da un'altra grande affermazione in MotoGP , con la conquista del suo secondo titolo in sella alla Ducati . L'impresa di vincere per almeno due volte consecutive, prima dello scorso fine settimana, era riuscita soltanto a due leggende di questo sport come Valentino Rossi e Marc Marquez , che ora sono stati raggiunti proprio dal piemontese. Adesso Bagnaia potrà godersi un po' di riposo, prima di tornare a pensare alla prossima stagione, che si preannuncia ancora più intensa.

Bagnaia: "Annata complicata"

Il due volte campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, a margine dei FIM Awards svolti a Liverpool, è tornato a parlare della stagione appena conclusa che lo ha consacrato ancora come il miglior pilota della classe regina: "L'annata è stata complicata e può essere divisa in due parti, prima e dopo Barcellona. In ogni caso mi ritengo davvero fiero della mia squadra, che mi ha permesso di essere sempre veloce in pista. Il gusto della vittoria è bellissimo e credo che correre non sia un lavoro, ma una passione".