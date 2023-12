Pol Espargaro e l'evoluzione della MotoGP: "In 10 anni è cambiato tutto"

ROMA - La MotoGP nel corso degli anni ha subito un'importante evoluzione sotto praticamente ogni aspetto e questo ha portato i piloti a doversi ambientare ed adattare. Sicuramente per alcuni è stato più facile come l'otto volte campione del mondo Marc Marquez, mentre per altri ci sono state maggiori difficoltà, come nel caso di Pol Espargaro. Lo spagnolo ha cambiato diversi team nella speranza di trovare una moto che gli permettesse di lottare per la vittoria, ma soltanto nel team ufficiale della KTM ha avuto queste chance.