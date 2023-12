MotoGP, Marquez non dimentica la Honda: "Sarà sempre nel mio cuore"

ROMA - La stagione di MotoGP si è ormai conclusa da circa una settimana e i tutti i piloti si stanno godendo un meritato periodo di riposo, prima di incominciare a mettere nel mirino il 2024. Il prossimo anno sarà caratterizzato da diverse novità, soprattutto per quanto riguarda la griglia di partenza, che vedrà ben sette movimenti di mercato. Il più eclatante è sicuramente quello che riguarda Marc Marquez , il quale si è trasferito alla Ducati del team Gresini per tentare il rilancio in ottica lotta per il Mondiale.

Marquez: "Honda, forse ci incontreremo ancora"

"Senza ombra di dubbio in queste undici stagioni, con sei titoli mondiali vinti, abbiamo raggiunto qualcosa di fantastico. Per me è sempre stato un piacere far parte di questa grande famiglia. In ogni caso, chissà cosa ci riserverà il futuro, forse ci incontreremo di nuovo. La Honda resterà per sempre nel mio cuore e spero che questo non sia il mio ultimo Honda Thanks Day". Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati del team Gresini, Marc Marquez, pronunciate in occasione del Thanks Day organizzato dalla Honda.