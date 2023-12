Ducati, Martin mette in guardia Bagnaia: "Nel 2024 mi vedo campione"

ROMA - Jorge Martin è stato il grande sconfitto della stagione 2023 di MotoGP, nonostante una lotta intensa con il due volte campione del mondo Francesco Bagnaia. Il pilota spagnolo ha fatto qualcosa di eccezionale nel corso di tutto l'anno, ma è innegabile che ora ci siano ancora un po' di delusione in lui per quanto accaduto a Valencia, dove si sono infranti i suoi sogni di gloria. In ogni caso Martin pensa già al 2024 e ha intenzione di strappare lo scettro di campione a Bagnaia.