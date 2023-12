Ducati, Ciabatti e il futuro: "Bagnaia? C'è la volontà di rinnovare. E su Marquez..."

ROMA - “Adesso ci godiamo la festa a Bologna, poi le vacanze, in seguito parleremo dei contratti ad inizio anno. Quello che posso dire è che sia Bagnaia che la Ducati vogliono continuare assieme questo percorso ". Parola di Paolo Ciabatti . Il direttore sportivo di Ducati , intervistato da "GPOne", spiega le tempistiche per l'eventuale rinnovo di Pecco Bagnaia, che dopo il secondo titolo in MotoGP potrebbe restare più a lungo, prolungando l'accordo attualmente in scadenza nel 2024.

Su Marquez

Marc Marquez si è accasato al team Gresini, raggiungendo il fratello Alex. In futuro, però, la possibilità di vederlo nel team ufficiale c'è: "Visto che non abbiamo ancora definito i piloti per il 2025, direi senza problemi che Marc sarà uno tra i candidati per il team ufficiale - svela Ciabatti -. Ovviamente c’è un aspetto importante da sottolineare, ovvero che dal punto di vista economico non siamo più in quel periodo pre-covid, dove un pilota come lui può percepire ingaggi super milionari".