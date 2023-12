Ducati e Bagnaia celebrano un 2023 da sogno: dove e quando sarà la festa

ROMA - La Ducati si prepara a festeggiare un 2023 incredibile, che l'ha confermata in cima al motorsport per quanto riguarda le due ruote. Anche nell'anno che sta volgendo al termine, infatti, la casa di Borgo Panigale ha fatto incetta di titoli in MotoGP, ma anche in Superbike e Supersport. Il protagonista più atteso sarà Pecco Bagnaia, reduce dalla seconda vittoria Mondiale consecutiva. La festa è in programma venerdì 15 dicembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.