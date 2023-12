Sorpresa Bagnaia, è a Juve-Napoli: il regalo del presidente Ferrero

TORINO - C'è anche il campione del mondo di MotoGp, Pecco Bagnaia, all'Allianz Stadium per Juventus-Napoli. Ospite d'eccezione, lui che va veloce in sella alla sua Ducati ma che non ha mai dimenticato la passione per il calcio e per la squadra bianconera. Ora che la stagione motoristica lo permette, Bagnaia non s'è voluto perdere il big match tra Allegri e Mazzarri e, prima dell'inizio della partita, è stato raggiunto dal presidente della Juve Ferrero ed è stato omaggiato con una maglia celebrativa con la scritta "Bagnaia 1". Applausi dello stadio ed emozione per Pecco, cuore juventino.