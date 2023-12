Diretta Juve-Napoli: ora LIVE la partita di oggi

La Juventus per restare attaccata al treno scudetto, il Napoli per risalirci: il big match tra le squadre di Allegri e Mazzarri apre la quindicesma giornata di Serie A .

17:10

Partita speciale per Giuntoli

Sarà una partita speciale anche per Cristiano Giuntoli, che per la prima volta dopo otto anni in azzurro, affronta il Napoli da avversario.