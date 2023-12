MotoGP, Lorenzo vede Marquez campione: "Se avrà fortuna..."

ROMA - L'otto volte campione del mondo di motociclismo Marc Marquez è stato protagonista del più grande e clamoroso trasferimento della storia della MotoGP , passando dalla Honda alla Ducati . Il pilota spagnolo nella prossima stagione correrà per il team Gresini insieme a suo fratello Alex , che potrebbe semplificargli l'ambientamento con squadra e team. In molti ritengono che Marquez , guidando una Ducati, possa rientrare prepotentemente in lotta per il titolo contro il campione in carica Francesco Bagnaia .

Lorenzo: "Grande occasione per Marc"

Il tre volte campione del mondo di MotoGP, Jorge Lorenzo, durante un'intervista rilasciata ad AS, ha parlato delle possibilità di lottare per il titolo di Marc Marquez in sella alla Ducati del Team Gresini: "Sicuramente per lui sarà una grande occasione a livello sportivo, anche se sotto il punto di vista economico ha rinunciato ad un ricco contratto quadriennale, che probabilmente non si vedrà più in MotoGP. Credo che se Marquez avrà fortuna, potrà tranquillamente trovarsi in lotta per il Mondiale".