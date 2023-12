Ducati, Martin assicura: "Così posso entra tra i migliori della storia"

ROMA - A distanza di circa un mese dalla chiusura della stagione di MotoGP, Jorge Martin non ha ancora dimenticato quando successo nell'ultima gara di Valencia, ma ora il suo pensiero è già rivolto al 2024. Nella prossima stagione, infatti, il pilota spagnolo farà di tutto per migliorare l'annata appena conclusa e conquistare il suo primo titolo nella classe regina. Per farlo, però, dovrà cercare di superare una concorrenza molto agguerrita, a partire dal campione in carica Francesco Bagnaia e passando per Marc Marquez, appena passato alla Ducati del Team Gresini.