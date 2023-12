Ducati, Campinoti esalta Dall'Igna: "E' lui il vero Marquez della MotoGP"

Campinoti: "Marquez? Dall'Igna gestirà la situazione"

“Secondo me il vero Marc Marquez della MotoGP è Luigi Dall’Igna, tant'è che lo spagnolo ha deciso di accettare una moto non aggiornata pur di correre con una Ducati. Le prestazioni del fratello Alex evidenziano che il prossimo anno Marc, che ha almeno mezzo secondo in più nel polso di Alex, sarà in lotta per il titolo. Il suo contratto sarà un elemento molto importante, ma Dall'Igna è talmente bravo che riuscirà a gestire la situazione". Questo il commento del proprietario del Team Pramac, Paolo Campinoti, nel corso di un'intervista concessa a Paddock TV.