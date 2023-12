Ducati, Dall'Igna entusiasta di Marquez: "Non può che farmi piacere"

ROMA - Nel mondo della MotoGP c'è grande attesa per vedere all'opera Marc Marquez in sella alla Ducati del Team Gresini. Dopo una collaborazione durata ben undici anni con la Honda, lo spagnolo ha deciso di provare a rilanciarsi della squadra di Borgo Panigale per provare a tornare a lottare per il titolo e sfidare i nuovi fenomeni del momento Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Fabio Quartararo, senza escludere altre possibili sorprese. L'arrivo dell'otto volte campione del mondo in Ducati ha generato grande entusiasmo, soprattutto nei dirigenti.