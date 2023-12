Ducati, Dall'Igna e il problema di Martin: "Deve accettarlo"

ROMA - Jorge Martin è reduce da un'annata spettacolare in sella alla Ducati Pramac , che è diventata campione del mondo tra i team anche grazie al prezioso contributo dello spagnolo. Quest'ultimo è stato in lotta per il titolo piloti fino alla fine della stagione, con l'ultima gara di Valencia che è stata indigesta per lui a causa di una caduta rimediata nei primi giri. Il vero cruccio di Martin , però, riguarda la precedente gara disputata in Qatar, quando un problema con le gomme gli ha impedito di giocarsi la vittoria con Bagnaia .

Dall'Igna: "Mondiale non si perde per una gomma"

“Devo dire che non è facile fabbricare pneumatici uno uguale all’altro, così come è difficile fare dei motori uguali. C’è sempre un motore che ha qualche cavallo in più o che si rompe o che funziona un po’ meno bene. Sono tutte cose che fanno parte delle gare e che i piloti devono accettare, compreso Martin. Alla fine un Mondiale non si può perdere soltanto per una gomma”. Così il direttore generale della Ducati, Luigi Dall'Igna, ha parlato a Speedweek del problema riscontrato da Jorge Martin in Qatar.