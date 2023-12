Alex Marquez e l'arrivo in Ducati di Marc: "Lotterà per il titolo"

ROMA - Marc Marquez si sta godendo la pausa invernale della MotoGP per ricaricare le batterie e farsi trovare pronto per l'inizio della nuova stagione. Lo spagnolo, infatti, dopo undici anni in sella alla Honda, sarà chiamato ad iniziare una nuova avventura con la Ducati del Team Gresini, con l'obiettivo di rilanciare le proprie ambizioni in ottica titolata. Al suo fianco ci sarà il fratello Alex che, dopo aver gareggiato per un anno intero con la Ducati, potrebbe fornirgli dei preziosi consigli per velocizzare l'inserimento.