MotoGp, Bagnaia in pole in Olanda con il record della pista

ASSEN (Olanda) - Francesco "Pecco" Bagnaia , con il tempo di 1'30"540, nuovo record della pista di Assen , partirà dalla pole position nel Gp d'Olanda classe MotoGp. Il campione del mondo della Ducati, nelle qualifiche, ha preceduto lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) e l'Aprilia di Maverick Vinales. Seconda fila per Alex Marquez, Aleix Espargarò e Fabio Di Giannantonio . Marc Marquez partirà settimo. Alle 15 di oggi è in programma la sprint race.

Le parole di Pecco

"Finalmente siamo riusciti a tornare in pole ed essere veloci sul passo gara, sapevo di scendere sotto l'1'30", mi aspettavo un Jorge Martin così veloce ma sono molto contento perché siamo facendo un ottimo lavoro". Così a Sky Sport Pecco Bagnaia, pilota della Ducati campione del mondo dopo la pole nel Gp d'Olanda. "La qualifica? Quando riesci ad avere una velocità così bisogna spingere subito. In ogni caso non è facile, abbiamo visto con Martin che si è trovato in mezzo alla pista con i piloti che andavano piano per aspettarlo - ha aggiunto - La sprint di oggi? Bisognerà capire subito il passo, la gomma dietro sarà la soft, Vinales è il più veloce, riesce ad essere molto sostante".