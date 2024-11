Bagnaia lancia un messaggio forte: “A Valencia non corro, anche se perdo il Mondiale”

Bagnaia: "Non corro a Valencia a costo di perdere il Mondiale"

Dal circuito di Sepang, prossima tappa del Motomondiale, il pilota Ducati fa sapere la sua decisione: "A Valencia non corro a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, ovvero vincere il titolo mondiale. Non credo sia giusto, spero veramente che prenderanno in considerazione che a livello etico e di cosa sta succedendo, andare a correre là non è la cosa corretta. Anche a costo di perdere il mondiale, non sono disposto a scendere in pista".

Bagnaia, gli fanno eco Marquez e Martin

Decisione condivisa anche da Marc Marquez: "Sarebbe un errore parlare del GP di Valencia quando abbiamo perso vite umane e ci sono persone senza casa. Le altre cose come gli eventi sportivi devono passare in secondo piano". Gli fa eco anche il pilota in testa al Motomondiale, Jorge Martin: "Correre a Valencia sarà difficile anche se il circuito è pronto. Credo che la scelta migliore sia quella di correre su un altro circuito”.