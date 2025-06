È il giorno della gara del Gran Premio d'Olanda , sull'iconico circuito di Assen . Prosegue il dominio di Marc Marquez , che fa doppietta dopo la vittoria nella Sprint Race e vince anche la gara. Lo spagnolo della Ducati domina e chiude davanti a Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia . Brutta caduta per Alex Marquez , con una frattura della mano che dovrà essere operata. Segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Dopo la Sprint Race, la classifica piloti vede Marc Marquez in testa con largo vantaggio. Il pilota ducati è a quota 282 punti, davanti al fratello Alex con 239 (43 punti di distacco). Terza posizione per Bagnaia, distante ben 117 punti dalla vetta con i suoi 165 punti.

Manca circa un quarto d'ora al semaforo verde per la gara sul circuito di Assen: ripartirà la lotta tra i fratelli Marquez e Pecco Bagnaia , ma attenzione anche a Quartararo e Bezzecchi.

Inno olandese in pista davanti ai tantissimi tifosi, che aspettano l'inizio di una grande gara.

Parte male Quartararo, Bagnaia ne approfitta ed è in testa. Dietro di lui Alex e Marc Marquez che promettono battaglia.

Scivola in quinta posizione Alex Marquez, sorpassato dalla KTM di Pedro Acosta.

Marc Marquez attacca alla fine del quinto giro e supera Bagnaia: ora è in testa.

Alex Marquez spinge per recuperare la posizione su Acosta, i due si toccano e il pilota del Team Gresini scivola a terra.

E anche Marco Bezzecchi sorpassa Pecco Bagnaia, che scende in terza posizione. Ora tocca al pilota Aprilia mettersi all'inseguimento di Marc Marquez.

Bagnaia subisce un sorpasso fotocopia di quello fatto da Bezzecchi, ma stavolta da Acosta. Il pilota Ducati scende in quarta posizione, lo spagnolo della KTM è terzo invece.

Difesa incredibile di Marc Marquez, Bezzecchi non ha spazi per riuscire a passarlo. Siamo adesso a metà gara.

Pecco Bagnaia trova il sorpasso su Acosta e si riprende la terza posizione. Ora va all'inseguimento di Bezzecchi mentre Marc Marquez sta scappando via.

Marquez tiene a distanza Bezzecchi, tenendo la testa della corsa. Dietro lotta tra compagni di squadra tra Morbidelli e Di Giannantonio per la sesta posizione.

È finita: Marc Marquez vince il Gran Premio d'Olanda . Gara totalmente dominata dallo spagnolo, che chiude davanti all' Aprilia di Marco Bezzecchi e al compagno di squadra Pecco Bagnaia .

Complice la caduta del fratello Alex e un altro weekend completamente dominato, Marc Marquez allunga ancora in classifica piloti , portandosi a quota 307 con ben 68 punti di vantaggio sulla seconda posizione.

13:20

Bagnaia mago ad Assen, Marquez non ci vince da 7 anni

Nonostante le difficoltà nella Sprint, Assen è una delle piste preferite di Bagnaia, circuito dove il pilota Ducati ha vinto le ultime tre edizioni. Al contrario Marc Marquez potrebbe ritrovare una vittoria in Olanda che manca da ben 7 anni, dal 2018.

13:13

Alex Marquez il più veloce nel Warm Up

Doppietta dei fratelli Marquez anche nel warm up del Gran Premio d'Olanda. Il pilota del team Gresini è stato il più veloce in pista, precedendo di 137 millesimi il leader del Mondiale, mentre il terzo tempo è stato fatto segnare da Marco Bezzecchi, con l'Aprilia. Quarto tempo per Francesco Bagnaia, staccato di due decimi da Alex ma più veloce di Fabio Quartararo, che partirà dalla pole position con la sua Yamaha.

13:06

Che paura per Lunetta in Moto3: cosa è successo

La giornata si aperta con un grande spavento in Moto3, con il pilota italiano Luca Lunetta coinvolto in un bruttissimo incidente. LEGGI TUTTO

13:02

Assen, Marc Marquez vince la Sprint. Male Bagnaia

Marc Marquez ha vinto la nona Sprint su dieci totali, trionfando ad Assen dopo una super partenza. Male Bagnaia, che crolla in quinta posizione. Podio per Bezzecchi dietro ad Alex Marquez.

13:00

MotoGP, è il giorno della gara ad Assen

Ci siamo, alle ore 14:00 inizierà il Gran Premio d'Olanda con la gara sull'iconico circuito di Assen. Quartararo parte davanti a tutti, poi Bagnaia e i fratelli Marquez (Alex e Marc).

Assen - Olanda