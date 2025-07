Film già visto nel Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring. Dopo la Sprint Race , Marc Marquez si prende anche la gara completa, confermandosi padrone assoluto della MotoGP 2025. Lo spagnolo della Ducati, sempre più leader del Mondiale, scatta bene dalla pole e vede giro dopo giro auto-eliminarsi la concorrenza: cade prima Di Giannantonio e poi Bezzecchi. Sul podio, quasi per inerzia, Alex Marquez e Pecco Bagnaia, per l'ennesima tripletta Ducati. Rivivi il racconto della corsa e segui tutti gli aggiornamenti...

14:44

+++ Giro 30, Marc Marquez trionfa ancora! +++

Altro weekend perfetto per Marc Marquez, che stravince ancora una volta al Sachsenring. Alle sue spalle podio 'casuale' con i superstiti Alex Marquez e Pecco Bagnaia, in un Gp di Germania caratterizzato da tantissime cadute.

14:42

Giro 28, dietro i primi tre si gira sulle uova

Mentre i primi tre si avviano a chiudere con distacchi d'altri tempi, alle loro spalle si corre sulle uova: Miller, Marini, Binder e Fernandez in lotta per la sesta posizione, badano più a restare in sella.

14:37

Giro 25, se non cade più nessuno, posizioni cristallizzate

Visto come andando le cose sull'asfalto del Sachsenring, la cautela è d'obbligo, ma le posizioni a meno di cinque giri dal termine sembrano cristallizzate: Marc Marquez, Alex Marquez, Pecco Bagnaia, per un podio tutto Ducati.

14:32

Giro 22, 'motoscontro' al Sachsenring: cadono in tre

Restano nove piloti in gara, c'è qualcosa che non torna in curva 1, dove cadono anche Ogura, Mir e Savadori, che era tornato in pista!

14:30

Giro 20, incredibile: giù pure Bezzecchi!

Gara ad eliminazione diretta, con curva 1 che beffa anche Bezzecchi, clamorosamente fuori! Marc Marquez comanda a questo punto davanti ad Alex e a Bagnaia.

14:29

Giro 18, fuori anche Zarco. Marc Marquez in parata

Dopo Di Giannantonio, fuori anche Zarco, che cade addirittura in regime di bandiere gialle. Marc Marquez in parata, secondo è diventato Bezzecchi, mentre Bagnaia 'ingolosito' dalla prospettiva podio, torna a rifarsi sotto ad Alex Marquez.

14:27

Giro 17, caduta per Di Giannantonio!

Non ci voleva! Fa tutto da solo Di Giannantonio, che perde il controllo della moto e và lungo, finendo a terra! Secondo posto buttato!

14:22

Giro 15, Marc Marquez saluta e se ne và

Metà gara e, dopo qualche giro conservativo, Marc Marquez ha 'aperto il gas' e reso ormai incolmabile il vantaggio su Di Giannantonio, che a sua volta precede con buon margine Bezzecchi, liberato dalla pressione di uno spento Alex Marquez, ora nel mirino di Bagnaia.

14:15

Giro 10, Marc Marquez allunga su Di Giannantonio

Allunga ancora Marc Marquez, che frustra i sogni di rimonta di Di Giannantonio, comunque saldamente secondo, almeno finché Bezzecchi si terrà alle spalle Alex Marquez. Non ingrana Bagnaia, che tra poco dovrà guardarsi le spalle.

14:13

'Pochi' piloti in pista: girano in 16!

Out Morbidelli, probabile danno ai legamenti della spalla, Vinales, gionocchio, Bastianini, appendicite, al via. A loro si aggiungono Savadori, Acosta e Oliveira: sono 'pochi' i piloti rimasti in pista al Sachsenring!

14:10

Giro 5, comanda Marquez. Si stacca Bagnaia

Marc Marquez fa gara a sé con Di Giannantonio che lo insegue ma non lo insidia. Bezzecchi in lotta con Alex Marquez, mentre ha perso terreno Bagnaia, che non riesce ad agganciarsi alla corsa per il podio.

14:07

Giro 3, Marquez prende il largo, poi c'è Di Giannantonio

Marc Marquez prova già la fuga, ad inseguirlo solo Di Giannantonio, che ha approfittato di un errore di Bezzecchi, che ora è braccato da Alex Marquez, Bagnaia e Zarco. Fuori Acosta e Oliveira.

14:04

+++ Partiti! Dopo il primo giro comanda Marquez, che lotta tra Bezzecchi e Di Giannantonio! +++

Si chiude il primo dei 30 giri in programma: comanda Marc Marquez, alle sue spalle duello serrato tra Bezzecchi e Di Giannantonio!

14:02

Giro di ricogninzione: 98.000 spettatori!

Tutto pronto per il GP di Germania, giro di ricognizione: sono 98.000 gli spettatori assiepati ai bordi del circuito più corto del Mondiale, poco più di 3 km.

13:59

Sachsenring 'casa Marquez'

Oggi Marc Marquez spegne 200 candeline da pilota e lo fa su una delle sue piste preferite, il Sachsenring, dove in MotoGP ha vinto ininterrotamente dal 2013 al 2021, con il 'buco' del 2020 per la pandemia.

13:54

C'è il sole sul Sachsenring

I nuovoloni che si erano addensati minacciosi sul Sachsenring dopo le gare di Moto 3 e Moto 2, è spuntato nuovamente il sole. A sorpresa potrebbe essere gara asciutta.

13:50

Gp Germania, è il giorno della gara

Manca pochissimo alla partenza del Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring: segui la diretta.

Sachsenring - Germania