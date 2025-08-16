MotoGp, Sprint Race in Austria: orario e dove vederla in tv e in streaming

MotoGp, data e orario della Sprint Race in Austria

In attesa della corsa di domenica (17 agosto, ore 14), oggi (sabato 16 agosto) sono intanto in programma le Qualifiche al mattino (ore 10:50) e poi la Sprint Race (ore 15), che assegnerà ai vari piloti i primi punti del weekend.

Gp Austria, dove vedere la Sprint Race in diretta tv

La Sprint Race del Gp d'Austria, così come del resto le Qualifiche e poi la gara di domani, potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP ma anche in streaming su NOW e SkyGo. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul soto del Corriere dello Sport-Stadio.