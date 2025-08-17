Dopo la Sprint Race , Marc Marquez si prende anche il Gp d'Austria a Spielberg sull'asfalto del Red Bull Ring , sfatando il tabù che non lo aveva mai visto trionfare in Stiria. Un successo che consolida e con tutta probabilità consegna il titolo iridato al ducatista, che chiude davanti al sorprendente baby Aldeguer e ad un indomito Bezzecchi , partito dalla pole e che si è battuto per due terzi di casa con il mitologico spagnolo. Finale malinconico per Pecco Bagnaia , che ci prova per almeno metà gara, prima di sprofondare, chiudendo addirittura ottavo. Rivivi la diretta della gara lunga con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

15:23

Bezzecchi si accontenta: "Lavoro fantastico"

Nonostante la pole, Marco Bezzecchi si dice molto soddisfatto del terzo posto in gara: "È stato comunque un weekend fantastico, abbiamo fatto uno splendido lavoro. Sono molto contento perché come sempre ho dato tutto me stesso, purtroppo nel finale ho avuto qualche problema con le gomme, che mi ha costretto a rallentare, ma il podio resta un grandissimo risultato".

15:19

Aldeguer sorpreso: "Incredibile!"

Il giovane Fermin Aldeguer è quasi incredulo per il secondo posto conquistato in Stiria: "Sono molto felice. L'Austria non è una delle mie piste preferite ed essere riuscito a salire sul podio in questo tracciato per me è incredibile. Siamo veloci, ma a questo punto dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci".

15:13

Marc Marquez rivela: "Ho aspettato il calo delle gomme"

Sesto successo consecutivo per Marc Marquez, che si avvia trionfalmente alla conquista del nono titolo iridato. Ma dopo aver trionfato in Stiria, dove mai gli era riuscito, lo spagnolo rivela: "Un successo importante e voluto, perché costruito con la giusta strategia. Ho aspettato il calo delle gomme quando ho capito che non potevo tenere il ritmo di Bezzecchi, dopodiché l'ho passato e sono riuscito a spingere a mio piacimento".

14:46

+++ Giro 28, Marc Marquez trionfa anche in Austria! +++

Eccolo l'ennesimo tabù cancellato da Marc Marquez in questa stagione: anche l'Austria viene esorcizzata dal campione spagnolo, che si prende di forza il successo su un indomito Bezzecchi, terzo alla fine alle spalle del baby Aldeguer, fuori controllo. Mesto finale per Pecco Bagnaia, che ci ha provato per metà gara, ma che ha chiuso per miracolo tra i primi dieci. Urge profonda riflessione.

14:44

Giro 26, Marquez in parata. Sprofonda Pecco

Marc Marquez si avvia all'ultimo giro in pieno controllo per la sua prima vittoria in Austria. Secondo il sorprendente Aldeguer, terzo un indomito Bezzecci. Intanto Bagnaia sprofonda: è ottavo.

14:38

Giro 24, Marquez verso la prima vittoria in Stiria, ma Aldeguer passa Bezzecchi

Finale a sorpresa con un Aldeguer scatenato, che attacca Bezzecchi, passandolo e prendendosi il secondo posto. Marquez verso il primo successo in Stiria, ma dovrà guardarsi dallo scatenato connazionale. Intanto Bagnaia sprofonda sesto, passato anche da Bastianini.

14:35

Giro 22, anche Bastianini ringhia su Bagnaia

Malinconico Bagnaia, che continua a scalare al contrario la classifica: errore di Pecco, passato da Acosta e Aldeguer e ora messo alle corde anche da Bastianini, in piena rimonta.

14:33

Giro 20, duello serrato: Marquez si prende il primo posto!

Che duello tra Marquez e Bezzecchi, sorpassi e controsorpassi al limite, poi Marc si prende la testa della gara ai danni di Marco e vola ora con già mezzo secondo di vantaggio. Spettaccolo al Red Bull Ring!

14:29

Giro 15, Bezzecchi 'a tiro' di Marquez!

Marc Marquez pretende la sua prima vittoria in Stiria e si rifà sotto: sono solamente 3 i decimi di vantaggio di Bezzecchi. Bagnaia rischia il podio, tallonato da Acosta e Aldeguer.

14:26

Caduta per Jorge Martin

Spettacolare caduta per il campione del Mondo Jorge Martin, che resta agganciato alla sua moto e rischia grosso, ma che pare non avere subito conseguenze. Per fortuna, dopo una stagione già dolorosissima.

14:23

Giro 14, metà gara: annunciata pioggia

Metà gara e possibile svolta: tutti i team si preparano con le gomme da bagnato, annunciato l'arrivo della pioggia. Intanto Bezzecchi è tornato a guadagnare qualcosina su Marc Marquez.

14:18

Giro 10, Marquez mette nel mirino Bezzecchi

La rimonta di Marquez è arrivata a conclusione, Bezzecchi ormai a portata di sorpasso. Perde terreno Bagnaia, che viene nuovamente avvicinato da Acosta, che gira più veloce di Pecco.

14:14

Giro 7, Bezzecchi perde su Marquez, sale Pecco!

Bezzecchi prova a resistere al ritorno di Marquez, che divora i decimi di distacco. Bagnaia si è scrollato di dosso Acosta e gira sui tempi di Marc!

14:09

Giro 3, Bezzecchi prova ad allungare. Errore di Bastianini

Bezzecchi regge bene al pressing di Marc Marquez con il giro veloce, battaglia totale per il terzo posto tra Bagnaia ed il giovane Acosta, long-lap penalty per Marc Marquez. Peccato per il lungo di Bastianini, che si chiama subito fuori da una gara potenzialmente di testa.

14:06

Giro 1, Bezzecchi partenza sprint

Bezzecchi parte bene e si lascia dietro Marc Marquez, Bagnaia, Alex Marquez e Acosta!

14:03

Partiti! Bezzecchi scatta bene, Bagnaia si tiene dietro Alex Marquez!

Parte la corsa: scatta bene Bezzecchi dalla pole, Marc Marquez aggressivo, Bagnaia resiste ad Alex, tallonato da Acosta!

14:01

Giro di ricognizione, poi il via

Conto alla rovescia per il via al Gp d'Austria: giro di ricognizione in corso, poi sarà finalmente gara!

13:59

La 'profezia' di Valentino...

Intercettato a bordo pista, Valentino Rossi la butta lì: "Ho seguito il warm-up e Bezzecchi e Bagnaia mi hanno dato buone sensazioni, vediamo che succede...".

13:55

Inno austriaco e tutto pronto a Spielberg

Versione da MotoGp dell'inno austriaco e tutto pronto a Spielberg per il via alla gara della MotoGP. Scelta condivisa da tutti i piloti, con la coppia di medie.

13:49

Resta la minaccia della pioggia

Moto schierate sulla griglia di partenza sull'asfalto del Red Bull Ring a Spielberg, dove resta la minaccia della pioggia in vista del Gp d'Austria il cui inizio è fissato per le ore 14.

13:44

Bagnaia a caccia del poker al Red Bull Ring

Francesco Bagnaia con la sua Ducati cerca il poker sull'asfalto del Red Bull Ring: il pilota della Ducati ha infatti vinto le ultime tre edizioni del Gp d'Austria.

13:39

Giro di schieramento: piloti in pista

Sono già scesi in pista per il giro di schieramento i piloti che tra poco saranno protagonisti del G' d'Austria sull'asfalto del Red Bull Ring (l'inizio della gara è programmato per le ore 14)

13:35

Forfait di Vinales: salterà il Gp d'Austria

Maverick Vinales non prenderà parte al Gp d'Austria. Lo spagnolo della Ktm, reduce da un infortunio, ha tentato il rientro in questo week end ma alla fine ha dovuto cedere al dolore alla spalla.

13:28

Penalità da scontare in gara per Alex Marquez

Nella gara della MotoGp in programma tra circa mezz'ora al Red Bull Ring, Alex Marquez (Ducati Gresini) dovrà scontare un 'long lap penalty' (sanzione inflitta allo spagnolo per aver fatto cadere Joan Mir a Brno).

13:20

Parata di stelle al Red Bull Ring: in pista anche Agostini, Stoner, Dovizioso

Parata di stelle sull'asfalto del Red Bull Ring, dove alcune leggende del motociclismo - tra i quali anche Giacomo Agostini, Casey Stoner e Andrea Dovizioso - sono ora in pista in sella a delle moto d'epoca.

13:17

La griglia di partenza della MotoGp

Ecco la griglia di partenza della MotoGp per la gara lunga in Austria, in programma alle ore 14 sull'asfalto del Red Bull Ring:

1) Marco Bezzecchi (Aprilia)

2) Alex Marquez (Ducati Gresini)

3) Francesco Bagnaia (Ducati)

4) Marc Marquez (Ducati)

5) Enea Bastianini (Ktm Tech3)

6) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

7) Pedro Acosta (Ktm)

8) Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46)

9) Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

10) Joan Mir (Honda)

11) Brad Binder (Ktm)

12) Johann Zarco (Honda Lcr)

13) Luca Marini (Honda)

14) Jorge Martin (Aprilia)

15) Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46)

16) Fabio Quartararo (Yamaha)

17 Alex Rins (Yamaha)

18) Miguel Oliveira (Yamaha Prima Pramac)

19) Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

20) Jack Miller (Yamaha Prima Pramac)

13:09

In Moto2 e Moto3 trionfano Moreira e Piqueras

In attesa della classe regina, nella Moto2 è stato il brasiliano Diogo Moreira (Kalex) a vincere il Gran Premio d'Austria davanti allo spagnolo Daniel Holgado (Kalex) e a Celestino Vietti (Boscoscuro), terzo nonostante un long lap penalty scontato. Quinta posizione per Tony Arbolino (Boscoscuro). Ritiro per il leader del mondiale Manuel Gonzalez: problema al radiatore per la Kalex dello spagnolo, che è costretto a fermarsi dopo soli sette giri mentre lottava per il podio. In Moto3 invece a trionfare è stato lo spagnolo Angel Piqueras (Ktm) davanti al compagno di squadra Ryusei Yamanaka e al connazionale David Munoz (Ktm). Perdono il podio negli ultimi giri Maximo Quiles (Ktm) e Valentin Perrone (Ktm), al traguardo rispettivamente quarto e ottavo. Dennis Foggia (Ktm) settimo e migliore degli italiani; Guido Pini (Ktm) è decimo e Nicola Carraro (Honda) 19°.

13:00

Bezzecchi sfreccia nel warm up, annunciata la pioggia

Marco Bezzecchi, dopo la pole position di ieri, ha fatto registrare anche il miglior tempo nel warm up della domenica mattina. Il pilota italiano della Aprilia ha fermato il cronometro a 1''29''35, precedendo Pecco Bagnaia e Alex Marquez: lo spagnolo ha provato più volte il long lap penalty che dovrà scontare in gara. Quinto tempo per Marc Marquez, dietro ad Enea Bastianini. La gara è in programma alle 14, proprio quando le previsioni meteo danno in arrivo la pioggia.

Red Bull Ring, Spielberg