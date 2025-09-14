Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sull'iconico Misano World Circuit Marco Simoncelli si chiude con una straordinaria lotta tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi . Alla fine è lo spagnolo della Ducati a vincere la 16ª tappa del Mondiale, vincendo per la sesta volta in carriera a Misano. Il pilota di casa sulla sua Aprilia deve accontentarsi del secondo posto. Terzo posto per Alex Marquez, poi le due Ducati VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio . Notte fonda per Pecco Bagnaia , che cade all'inizio della gara.

15:04

È il momento del podio a Misano

Podio a Misano: Bezzecchi con il suo GarBez, Marquez mostra fiero la tuta della Ducati.

15:02

Bezzecchi: "Ero in un altro mondo"

Retropodio con Bezzecchi e i fratelli Marquez. "Ho perso un pezzo? Non me ne sono accorto, ero in un altro mondo", dice Bez ai due fratelli.

14:57

Marquez: "Ho dato tutto"

"Marco mi ha spinto al limite, ho dato tutto, tutto quanto. Dopo l'errore di ieri mi sono concentrato di più. Ho seguito Marco ed ho aspettato un suo errore e poi ho avuto un gran feeling con la Ducati fino alla fine della gara. Per la Ducati era importante vincere i due Gran Premi italiani". Queste le parole di Marc Marquez.

14:55

Bezzecchi: "È stata la gara migliore della mia vita"

"È probabilmente la gara migliore della mia vita. Ero vicino a Marc, il pilota più forte in griglia. Ora sono distrutto, ringrazio tutti per il sostegno. Ringrazio i tifosi, l'Aprilia, tutti". Queste le parole di Bezzecchi dopo la gara.

14:53

Abbraccio tra Marquez e Bezzecchi

Momento bellissimo nel parco chiuso, con l'abbraccio tra Marquez e Bezzecchi dopo la lotta. "Non mollavi eh", le parole dello spagnolo al pilota romagnolo. È stata una grandissima sfida in pista.

14:51

Applausi per Morbidelli e Di Giannantonio

Applausi dei tifosi e al box anche per Morbidelli e Di Giannantonio, quarto e quinto sulle loro Ducati VR46.

14:49

Bezzecchi festeggia davanti ai tifosi

Tantissimi applausi per Marco Bezzecchi, che va a festeggiare un grandissimo secondo posto sotto la curva con i suoi tifosi. Bez ha lottato fino alla fine contro un dominante Marquez.

14:48

Marc Marquez, è il sesto trionfo a Misano

Sesta vittoria in carriera per Marquez a Misano, il pilota con più vittorie su questo circuito.

14:44

+++ Marc Marquez vince a Misano! Bezzecchi secondo, poi Alex Marquez +++

Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Nulla da fare per Marco Bezzecchi, costretto ad accontentarsi della seconda posizione. Alex Marquez chiude il podio, poi Morbidelli e Di Giannantonio.

14:42

Inizia l'ultimo giro

Mezzo secondo tra Bezzecchi e Marquez all'inizio dell'ultimo giro.

14:41

Marquez incredibile, si riprende il giro veloce

Giro veloce in 1:29.910. Risposta incredibile di Marquez a Bezzecchi quando siamo al penultimo giro.

14:39

Giro veloce di Bezzecchi!

Che risposta di Bezzecchi, in 31.357 con il giro veloce della gara per mandare un segnale a Marquez.

14:38

Bezzecchi non molla, quattro giri alla fine

Bezzecchi da applausi, non sta mollando nonostante la situazione complicatissima contro la Ducati di Marquez. Dietro Alex Marquez è terzo a 4 secondi di distacco. Mancano quattro giri alla fine.

14:35

Marquez spinge, sei giri alla fine

Giro veloce di Marc Marquez in 31.368, recuperando due decimi di distacco su Bezzecchi. Mancano sei giri alla fine.

14:33

Botta e risposta tra Marquez e Bezzecchi

31.5 di Marquez, 31.4 di Bezzecchi. Botta e risposta tra i due rivali per la vittoria qui a Misano.

14:30

Crolla Quartararo, Di Giannantonio è quinto

Problemi per Quartararo, che scende fino in ottava posizione. Di Giannantonio si prende la quinta posizione, ci sono quattro Ducati nelle prime cinque posizioni.

14:29

Bezzecchi è vicinissimo: sarà bagarre con Marquez

Bezzecchi contro Marquez, Aprilia contro Ducati: sarà bagarre per il primo posto quando mancano 10 giri alla fine.

14:26

Marquez cala, Bezzecchi ci prova

Più lento negli ultimi due giri Marquez, Bezzecchi capisce il momento e inizia a spingere: ora sono di nuovo attaccati.

14:25

Morbidelli si prende la quarta posizione su Quartararo

Dietro Morbidelli sulla Ducati VR46 sorpassa Quartararo e si porta in quarta posizione.

14:23

Marquez si stacca da Bezzecchi

Marquez inizia a prendere terreno su Bezzecchi, staccandosi di 6 decimi. Rientra ai box uno sconsolato Bagnaia, con 0 punti mentre il suo compagno di squadra sta lottando per l'ennesima vittoria.

14:20

Bezzecchi largo, Marquez passa

Sbaglia Bezzecchi che prende la curva larghissimo. Marquez senza fatica si prende la prima posizione e ora vuole scappare via. Siamo al 12° giro di 27 totali. Intanto a terra Bastianini.

14:19

Bezzecchi resta davanti, Marquez si fa sentire

Il pilota di casa sulla sua Aprilia resta in prima posizione, ma dietro Marquez si fa sentire e prepara il sorpasso.

14:16

Cade Bagnaia, era in settima posizione

Notte fonda per Bagnaia: cade in curva al decimo giro e fa registrare 0 punti per la classifica. Periodo difficilissimo per il pilota italiano.

14:14

Peccato Acosta, si rompe la sua KTM

Pedro Acosta stava volando dopo aver conquistato la quarta posizione, ma purtroppo all'ottavo giro la sua KTM lo ha abbandonato ed è costretto al ritiro.

14:11

Vola Acosta, ora è quarto

Il terzetto in testa sta prendendo distacco sul resto del gruppo, ma dietro è scatenato Acosta sulla KTM. Lo spagnolo infila due sorpassi su Morbidelli e Quartararo, prendendosi la quarta posizione.

14:06

Bagarre Bezzecchi-Marquez, Bagnaia solo ottavo

Inizia la bagarre tra Bezzecchi e Marc Marquez per la prima posizione. Dietro non ha guadagnato posizioni Bagnaia, che è ottavo.

14:03

+++ Si parte! Bezzecchi davanti, dietro i Marquez +++

Si parte! Bezzecchi riesce a mantenere la prima posizione, poi Marc Marquez e il fratello Alex Marquez.

14:00

Giro di ricognizione, ci siamo

Inizia ora il warm up lap. Manca pochissimo alla partenza.

13:55

Gp di San Marino, la griglia di partenza completa

Ecco la griglia di partenza completa per la gara sul circuito di Misano (27 giri):

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Marc Marquez (Ducati)

5. Franco Morbidelli (Ducati)

6. Luca Marini (Honda)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Pedro Acosta (KTM)

10. Fermin Aldeguer (Ducati)

11. Jorge Martin (Aprilia)

12. Joan Mir (Honda)

13. Miguel Oliveira (Yamaha)

14. Raul Fernandez (Aprilia)

15. Ai Ogura (Aprilia)

16. Brad Binder (KTM)

17. Maverick Vinales (KTM)

18. Alex Rins (Yamaha)

19. Johann Zarco (Honda)

20. Enea Bastianini (KTM)

21. Jack Miller (Yamaha)

22. Augusto Fernandez (Yamaha)

23. Somkiat Chantra (Honda)

13:52

Inno di Mameli in pista

Risuona l'inno di Mameli in pista, piloti a ferro di cavallo: è lo spettacolo del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini.

13:50

Misano, solo dieci minuti al via

Spalti pieni di tifosi, cresce l'attesa per la partenza: mancano solo dieci minuti all'inizio della gara sul circuito di Misano.

13:42

Problemi per Martin: la sua Aprilia si è spenta

Durante il giro di allineamento, l'Aprilia di Jorge Martin si è spenta. Il campione del mondo in carica dovrà correre ai box per cambiare moto, ma gli costerà un doppio long lap penalty.

13:40

C'è anche Kimi Antonelli a Misano

C'è un po' di Formula Uno a Misano: nei box per seguire la gara c'è Kimi Antonelli, il giovane pilota Mercedes.

13:36

Misano, dubbi sul meteo

I piloti si stanno per posizionare sulla griglia di partenza a poco più di 20 minuti dalla partenza. Nuvole sopra il circuito di Misano, ma secondo le previsioni la gara dovrebbe essere asciutta.

13:33

Gp di San Marino, Misano rinnovato fino al 2031

Intanto è arrivata l'ufficialità dell'accordo tra il World Circuit Marco Simoncelli e gli organizzatori del Motomondiale: il Gran Premio di San Marino resterà nel calendario di MotoGP fino al 2031.

13:29

Bezzecchi festeggia con un... GarBez!

È ancora virale sui social l'esultanza di Bezzecchi dopo il trionfo di ieri, ispirata ad Aldo, Giovanni e Giacomo con la gamba del Garpez del film "Tre uomini e una gamba". Per l'occasione, però, è stata rinominata... GarBez! "Ma che follia! Va che è un GARPEZ", la reazione divertita del trio sui social.

13:24

Bezzecchi insidia Bagnaia per la terza posizione nel Mondiale

Il Mondiale è ormai saldamente tra le mani di Marc Marquez, con il fratello Alex stabile in seconda posizione. C'è però una bagarre per il terzo posto, occupato momentaneamente da Pecco Bagnaia con 237 punti. Dietro c'è Marco Bezzecchi, vicino a quota 209 punti: sarà rivalità tra i due piloti italiani in questo finale di stagione.

13:19

Lotta tra Bezzecchi e i fratelli Marquez nel warmup

Si prospetta una lotta tra Marco Bezzecchi e i fratelli Marquez in gara, come dimostrato già dal warmup. Marc ha chiuso in testa in 1:31.386, davanti di 38 millesimi su Bezzecchi e di 74 su Alex.

13:16

Bezzecchi l'eroe di casa, Bagnaia in difficoltà

Occhi puntati sui piloti italiani. Bezzecchi è l'eroe di casa: il romagnolo partirà in pole ed è già vincitore della Sprint. Bagnaia è ancora una volta in difficoltà sulla sua Ducati e partirà solo dall'ottava posizione. Attenzione a Morbidelli e Di Giannantonio, che partiranno 5° e 7° sulle loro Ducati VR46. Tra loro due c'è il giovane Marini sulla Honda.

13:14

Marc Marquez non vincerà il Mondiale a Misano

"Non vorrei vincere il Mondiale proprio a Misano". Queste le parole di Marc Marquez di qualche settimana fa. Ed è stato accontentato: matematicamente non può vincere il Mondiale oggi a Misano, anche se ormai si tratta solo di una pura formalità.

13:12

Gp di San Marino, come vederlo in tv e streaming

Ecco tutte le informazioni sulla gara sul circuito di Misano e su come vederlo, in tv, streaming e anche in chiaro. LEGGI QUI

13:10

MotoGP, si corre a Misano: Bezzecchi davanti a tutti

Ci siamo, tra poco meno di un'ora partirà la gara sul circuito di Misano, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Marco Bezzecchi, pilota di casa sull'Aprilia, partirà davanti a tutti ed è reduce dal trionfo nella Sprint.

Misano World Circuit Marco Simoncelli - San Marino