Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ducati, disastro in Thailandia: il dato clamoroso che mette Marquez e Bagnaia in allarme

Prestazione preoccupante ma anche molta sfortuna. Nel GP d'esordio la scuderia di Borgo Panigale perde due record che manteneva intatti da tempo
2 min
TagsMotogp

Il primo GP dell'anno, in Thailandia, non si è aperto come ci si aspettava dalla Ducati, che porta a casa solo 25 punti, non portando nessun pilota a podio e in top5. Dati preoccupanti, conditi anche da molta sfortuna, con Marquez che dopo la partenza in seconda posizione, prima perde molto terreno, poi la foratutra della posteriore lo costringe al ritito. Mentre Pecco Bagnaia parte tredicesimo e riesce a chiudere solo 9°. L'opaca prestazione della ducati e dei suoi piloti, gli costa un doppio record negativo.

Beffa Ducati a Buriram: più di 4 anni fa l'ultima gara fuori dal podio

La Ducati è partita col piede sbagliato, finendo il GP di Buriram con solo Di Giannantonio, Morbidelli e Bagnaia a punti. Una prestazione così opaca senza nessun pilota a podio, per la scuderia di Borgo Panigale, non si vedeva da oltre 4 anni, che sarebbero 88 Gran Premi. L'ultima volta era successo il 27 giugno 2021 durante il GP olandese; in quell'occasione il podio era composto da Fabio Quartararo (Yamaha) primo, Maverick Vinales (Yamaha) secondo e Joan Mir (Suzuki) terzo, con Bagnaia e Marquez rispettivamente in 6ª e 7ª posizione. Purtroppo per la scuderia italiana non si tratta dell' unica striscia positiva interrotta, infatti, non accadeva dal 15 novembre 2020, durante il GP di Valencia, che la Ducati non comparisse con nessun pilota in top5. Sono trascorsi oltre 5 anni e ben 102 Gran Premi da quel giorno che vedeva Dovizioso 8° e Bagnaia 11°.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

Da non perdere

Sprint MotoGp rivivi la diretta ThailandiaMotoGP, Bezzecchi domina il GP della Thailandia!

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS