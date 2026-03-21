MotoGp, Marc Marquez si prende la gara sprint davanti a Di Giannantonio!

È stata una Sprint Race 'anomala' quella del Gp del Brasile, che ha preso il via con oltre un'ora di ritardo a causa della voragione spalancatasi sul rettilineo finale dopo l'insistente pioggia delle ultime ore sul circuito di Goiania. A spuntarla nel finale è stato un determinatissimo Marc Marquez, che ha beffato il poleman Di Giannantonio.