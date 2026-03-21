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MotoGp, Marc Marquez si prende la gara sprint davanti a Di Giannantonio!© EPA

MotoGp, Marc Marquez si prende la gara sprint davanti a Di Giannantonio!

Il redivivo campione del Mondo beffa il centauro romano sul traguardo e si rilancia in classifica. Sul podio anche Jorge Martin, quarto Bezzecchi
2 min
TagsMotoGp 2026marquezdi giannantonio

È stata una Sprint Race 'anomala' quella del Gp del Brasile, che ha preso il via con oltre un'ora di ritardo a causa della voragione spalancatasi sul rettilineo finale dopo l'insistente pioggia delle ultime ore sul circuito di Goiania. A spuntarla nel finale è stato un determinatissimo Marc Marquez, che ha beffato il poleman Di Giannantonio.

Marquez di prepotenza, Acosta resta leader

Prova di forza da parte di Marc Marquez, protagonista di un'irresistibile rimonta. Il campione spagnolo ha cambiato passo nella seconda parte della Sprint, scalando posizioni a furia di sorpassi, fino a mettersi negli scarichi di un generoso Di Giannantonio, che ha onorato la pole conquistata nel pomeriggio resistendo fino a tre giri dalla fine, prima di essere infilato dal 'matador' della Ducati, che raggiunge così Martin, terzo e staccato al traguardo, a quota 16 successi nelle gare brevi. Ai piedi del podio Bezzecchi, che dunque resta dietro Acosta nella classifica piloti.

 

 

 

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