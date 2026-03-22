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MotoGp in Brasile: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming

Seconda gara del Mondiale 2026 sul circuito di Goiania dedicato ad Ayrton Senna, dove Di Giannantonio scatta in pole davanti a Bezzecchi e Marc Marquez: i dettagli
TagsMotogpBrasileMotomondiale

ROMA - Dopo la gara Sprint vinta ieri dal campione del mondo Marc Marquez con la sua Ducati, oggi (domenica 22 marzo) è il giorno della gara lunga per le stelle della MotoGp che si sfideranno a Goiania sulla pista dell'Autodromo Internacional Ayrton Senna.

MotoGp in Brasile: la griglia di partenza

A partire in pole sulla griglia di partenza sarà l'altro ducatista Fabio Di Giannantonio (secondo nella Sprint), che guida la prima fila completata dal'altro italiano Marco Bezzecchi su Yamaha e dallo stesso Marc Marquez. Solamente quarta fila e 11ª piazzola per Pecco Bagnaia, ottavo nella Sprint e in difficoltà con la sua Ducati.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

A che ora si corre il Gp del Brasile

Il Gp del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGp, è in programma oggi (domenica 22 marzo, ore 19 italiane) sulla pista dell'Autodromo Internacional di Goiania intitolato ad Ayrton Senna, leggenda brasiliana della Formula 1.

MotoGp in Brasile: dove vederla in tv e in streaming

La gara della MotoGp in programma oggi in Brasile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, ma potrà essere seguita anche in streaming su SkyGo e su NOW. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

 

 

 

 

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ROMA - Dopo la gara Sprint vinta ieri dal campione del mondo Marc Marquez con la sua Ducati, oggi (domenica 22 marzo) è il giorno della gara lunga per le stelle della MotoGp che si sfideranno a Goiania sulla pista dell'Autodromo Internacional Ayrton Senna.

MotoGp in Brasile: la griglia di partenza

A partire in pole sulla griglia di partenza sarà l'altro ducatista Fabio Di Giannantonio (secondo nella Sprint), che guida la prima fila completata dal'altro italiano Marco Bezzecchi su Yamaha e dallo stesso Marc Marquez. Solamente quarta fila e 11ª piazzola per Pecco Bagnaia, ottavo nella Sprint e in difficoltà con la sua Ducati.

 

 

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