MotoGp in Brasile: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming

MotoGp in Brasile: la griglia di partenza

A partire in pole sulla griglia di partenza sarà l'altro ducatista Fabio Di Giannantonio (secondo nella Sprint), che guida la prima fila completata dal'altro italiano Marco Bezzecchi su Yamaha e dallo stesso Marc Marquez. Solamente quarta fila e 11ª piazzola per Pecco Bagnaia, ottavo nella Sprint e in difficoltà con la sua Ducati.