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domenica 22 marzo 2026
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MotoGP diretta Gp Brasile: segui la gara di Bezzecchi, Bagnaia e Marquez LIVE© APS

MotoGP diretta Gp Brasile: segui la gara di Bezzecchi, Bagnaia e Marquez LIVE

Di Giannantonio sulla VR46 parte davanti a tutti, poi i due rivali per il titolo. Più dietro l'italiano della Ducati: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsMotogp
Aggiorna

È tutto pronto per la seconda gara del Motomondiale, che fa tappa in Brasile all'Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Superati i problemi tecnici del tracciato, con una voragine che ha rischiato di far saltare il programma, ci si aspetta tanto spettacolo in pista. Davanti a tutti parte, a sorpresa, Di Giannantonio sulla sua Ducati VR46, seguito dall'Aprilia di Bezzecchi e dalla Ducati ufficiale di MarquezBagnaia ancora in grande difficoltà: partirà dall'11ª casella. Si aspetta solo lo spegnimento dei semafori, in programma alle ore 19 italiane: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

18:24

Ducati torna in pista dopo il disastro in Thailandia

Problemi, ritiri e risultati deludenti: questo il (brutto) bottino della Ducati in Thailandia, che è intenzionata a voltare pagina qui in Brasile. Marc Marquez si è già preso la vittoria della Sprint, ma ora vuole il primo successo anche in gara. E in pole parte proprio una Ducati, la VR46 di Di Giannantonio.

18:18

Gp del Brasile, non c'è pioggia: sarà una gara asciutta

C'era il rischio di possibile pioggia sul circuito del Brasile, ma le gare di Moto3 e Moto2 si sono svolte sotto il sole e non ci sono nuvole sul tracciato: sarà una gara asciutta.

18:14

Gp del Brasile, ben 31 giri di gara: il motivo

Il circuito Goiânia del Brasile è tra i più corti della stagione, con un tempo medio di percorrenza tra gli 1:17 e 1:20 per giro. Per questo motivo la direzione gara ha previsto ben 31 giri, nonostante le critiche dei piloti per il numero ritenuto eccessivo, contro i solito 20-25 giri delle altre gare in calendario.

18:09

Riparte la lotta al Mondiale: Acosta in testa, duello Bezzecchi-Marquez

In testa al Mondiale c'è Acosta, che però oggi partirà in nona posizione. I due grandi favoriti sono Marco Bezzecchi e Marc Marquez, che partiranno in prima fila alle spalle di Di Giannanatonio. Attenzione anche a Jorge Martin, che ha ritrovato il podio nella Sprint Race.

 

18:03

Gp del Brasile, la griglia di partenza completa

1 F. Di Giannantonio 2 M. Bezzecchi 3 M. Marquez

4 F. Quartararo 5 J. Martin 6 A. Ogura

7 F. Aldeguer 8 A. Marquez 9 P. Acosta

10 J. Zarco 11 F. Bagnaia 12 T. Razgatlioglu

13 J. Mir 14 D. Moreira 15 F. Morbidelli

16 R. Fernandez 17 A. Rins 18 J. Miller

19 L. Marini 20 M. Viñales 21 B. Binder

22 E. Bastianini

18:00

MotoGP in Brasile, un'ora alla partenza: sarà lotta tra Bezzecchi e Marquez

Manca un'ora allo spegnimento dei semafori, si sta per riaccendere il duello tra Bezzecchi e Marquez, i due grandi favoriti per il Mondiale 2026. Aggiornamenti e notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it

Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna - Brasile

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