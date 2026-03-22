MotoGP diretta Gp Brasile: segui la gara di Bezzecchi, Bagnaia e Marquez LIVE

È tutto pronto per la seconda gara del Motomondiale , che fa tappa in Brasile all'Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Superati i problemi tecnici del tracciato, con una voragine che ha rischiato di far saltare il programma, ci si aspetta tanto spettacolo in pista. Davanti a tutti parte, a sorpresa, Di Giannantonio sulla sua Ducati VR46, seguito dall'Aprilia di Bezzecchi e dalla Ducati ufficiale di Marquez . Bagnaia ancora in grande difficoltà: partirà dall'11ª casella. Si aspetta solo lo spegnimento dei semafori, in programma alle ore 19 italiane : segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

18:24

Ducati torna in pista dopo il disastro in Thailandia

Problemi, ritiri e risultati deludenti: questo il (brutto) bottino della Ducati in Thailandia, che è intenzionata a voltare pagina qui in Brasile. Marc Marquez si è già preso la vittoria della Sprint, ma ora vuole il primo successo anche in gara. E in pole parte proprio una Ducati, la VR46 di Di Giannantonio.

18:18

Gp del Brasile, non c'è pioggia: sarà una gara asciutta

C'era il rischio di possibile pioggia sul circuito del Brasile, ma le gare di Moto3 e Moto2 si sono svolte sotto il sole e non ci sono nuvole sul tracciato: sarà una gara asciutta.

18:14

Gp del Brasile, ben 31 giri di gara: il motivo

Il circuito Goiânia del Brasile è tra i più corti della stagione, con un tempo medio di percorrenza tra gli 1:17 e 1:20 per giro. Per questo motivo la direzione gara ha previsto ben 31 giri, nonostante le critiche dei piloti per il numero ritenuto eccessivo, contro i solito 20-25 giri delle altre gare in calendario.

18:09

Riparte la lotta al Mondiale: Acosta in testa, duello Bezzecchi-Marquez

In testa al Mondiale c'è Acosta, che però oggi partirà in nona posizione. I due grandi favoriti sono Marco Bezzecchi e Marc Marquez, che partiranno in prima fila alle spalle di Di Giannanatonio. Attenzione anche a Jorge Martin, che ha ritrovato il podio nella Sprint Race.