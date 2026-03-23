Bezzecchi nella storia come Valentino Rossi e Marquez: l'incredibile record dopo il trionfo in Brasile

Portogallo, Valencia, Thailandia e Brasile . Questi sono, in ordine cronologico, gli ultimi quattro Gran Premi di MotoGP, disputati tra la stagione 2025 e la nuova stagione 2026. Cosa hanno in comune? Portano tutti il nome di Marco Bezzecchi come vincitore. Il pilota Aprilia ha chiuso il 2025 e iniziato il 2026 nel migliore dei modi, dominando le ultime quattro gare e chiudendo sempre sul gradino più alto del podio. Un risultato che gli vale un record particolare: solo altri quattro piloti ci sono riusciti nella storia della MotoGP.

Bezzecchi nell'Olimpo con Rossi e Marquez: il record

Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Pecco Bagnaia. Questi i nomi dei quattro piloti che dalla nascita della MotoGP sono riusciti ad ottenere quattro vittorie di fila. Dopo il Gran Premio del Brasile, anche Marco Bezzecchi si unisce questo club esclusivo, diventando il primo a farlo sull'Aprilia. Un risultato che certifica lo straordinario momento di forma del 'Bez', attuale leader del Mondiale e tra i grandi favoriti per laurearsi Campione del mondo per la prima volta.

Bezzecchi svela il messaggio di Valentino Rossi

E anche Valentino Rossi riconosce che Bezzecchi va forte: "Non avrei mai pensato di riuscire a vincere - le parole del pilota Aprilia dopo la gara in Brasile -, però siamo migliorati molto, abbiamo lavorato duro e ce l'abbiamo fatta. Vale mi ha scritto prima della gara, mi ha detto che andavo forte. Mi ha scritto 'vai, vai', e lì mi sono caricato. È stato bellissimo, sono molto contento".