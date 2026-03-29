MotoGp diretta Austin: Di Giannantonio e Bagnaia in prima fila, segui la gara LIVE

Dopo Thailandia e Brasile la MotoGp corre ad Austin nel circuito degli Stati Uniti. Dopo la Sprint vinta dall'Aprilia di Martin, che è arrivato davanti a Bagnaia e Bastianini e che ha scavalcato Bezzecchi in classifica di un punto (57 a 56), la prima fila di oggi (domenica 29 marzo) sarà aperta da Di Giannantonio, in pole davanti ad Acosta e Bagnaia. Bezzecchi scatterà dalla quarta posizione dopo la penalizzazione di due punti, inflitta anche a Marini (undicesimo in griglia). Segui la diretta della gara in tempo reale con tutti gli aggiornamenti.

22:35

Martin passa Acosta: doppietta Aprilia

A cinque giri dalla fine Martin ha passato Acosta e si è preso la seconda posizione, mentre Ogura, dopo aver superato anche Di Giannantonio, si è fermato per un problema tecnico alla moto.

22:27

12° giro: Bagnaia perde una posizione

Bagnaia perde terreno da Di Giannantonio e una posizione per mano di Ogura: ora è sesto. Davanti la situazione è cristallizzata.

22:18

9° giro: aumenta il vantaggio di Bezzecchi

Bezzecchi aumenta il vantaggio che ora è di oltre un secondo su Acosta, Martin a 8 decimi dal pilota Ktm. Diggia e Bagnaia, quarto e quinto, stanno rientrando.

22:12

Bagarre in avanti, guida Bezzecchi

Al quinto giro è ancora bagarre lì davanti: guida Bezzecchi, inseguono Acosta e Martin.

22:06

Partiti! Scivola Di Giannantonio

Partiti malissimo sia Di Giannantonio, che scivola 5°, sia Bagnaia. Davanti c'è Acosta, poi Bezzecchi e Martin.

21:49

Kimi Antonelli tifa gli italiani della MotoGp

"Stasera sarò in aereo per tornare a casa e da lì farò il tifo per gli italiani in gara oggi", ha detto Kimi Antonelli dopo la vittoria nel Gp del Giappone, rispondendo alla domanda se avrebbe seguito la partita dell'amico Jannik Sinner nella finale a Miami. "Ho mandato un messaggio ieri sera a Jannik augurandogli il meglio, adesso spero che riesca a vincere la finale. E così per quanto riguarda la MotoGP, a Bezzecchi, a Pecco e a tutti gli italiani. Anche se sarò in volo, farò il tifo", ha detto il pilota della Mercedes ai microfoni di Sky Sport, facendo anche riferimento al Gp degli Stati Uniti di motociclismo che si correrà stasera ad Austin.

21:31

Marquez si dà la colpa

"Mio errore, non ho considerato la scia di tre moto e non è stato possibile frenare bene, Diggia non ha responsabilità. In Direzione Gara ho detto 'devo essere penalizzato, decidete voi come'", le parole di Marquez dopo la penalizzazione.

21:17

Martin, Sprint e primo in classifica

Più euforico Martin (anche troppo, con una fantozziana caduta nel giro d’onore tentando un’impennata ad altissima velocità) che si è tolto un peso tornando sul gradino più alto del podio dopo oltre 500 giorni: "Non avevo mai vinto qui, è stato un periodo difficile in cui mi mancava tantissimo la vittoria e questa ha un sapore davvero speciale".