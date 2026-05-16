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Martin si inchina a Valentino Rossi e racconta dell'incontro da bambino: "Non mi lavavo la testa, mi aveva toccato dio..."

Lo spagnolo dell'Aprilia, sfortunato nella Sprint in Catalogna, svela un retroscena sul suo idolo, il nove volte campione del mondo: tutti i dettagli
2 min
TagsValentino RossiJorge MartinSprint

CATALOGNA (Montmelò) - Per anni (e ancora tuttora) Valentino Rossi ha rappresentato l'idolo di tantissimi bambini, in Italia e non. E tra questi, alcuni sono diventati anche loro piloti in MotoGP. È il caso di Jorge Martin, lo spagnolo campione del mondo nel 2024 e attualmente in corsa per il Mondiale contro il compagno di squadra in Aprilia Bezzecchi, che non ha nascosto la sua profonda ammirazione per "Il Dottore" durante il post-gara della Sprint in Catalogna.

Martin e l'aneddoto su Rossi: "Mi aveva toccato dio!"

Durante l'intervista ai microfoni di Sky Sport, Martin viene avvisato della presenza di Rossi in studio e coglie l'occasione per raccontare un divertente aneddoto di quando era bambino: "Ho una foto a Valencia nel 2006. Mia mamma diceva 'Il bambino, il bambino!' e spostava tutti per farmi arrivare vicino e lui mi ha messo una mano sulla testa. Allora per una settimana mi lavavo con una mano sopra la testa per non mandarlo viaMi aveva toccato dio!". E Martin può anche vantare di aver condiviso la pista con una leggenda come Rossi almeno per una stagione: "Sono riuscito anche a correre con lui nel suo ultimo anno: lo ricorderò per sempre".

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