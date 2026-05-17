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domenica 17 maggio 2026
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Alex Marquez operato d'urgenza a Barcellona: il punto sulle sue condizioni dopo la terribile caduta

L'aggiornamento sulle condizioni di salute del pilota spagnolo dopo il bruttissimo incidente in Catalogna
2 min
TagsmarquezMotogp

Il bruttissimo incidente capitato ad Alex Marquez durante il Gp di Catalogna, che ha coinvolto anche Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, ha tenuto tutti col fiato sospeso. Il fratello di Marc ha avuto la peggio (qui la dinamica dell'incidente e cosa è successo), finendo sbalzato dalla sua moto. Sono stati immediati sia l'intervento dei medici della pista sia il trasporto in ospedale, dove Marquez è arrivato comunque cosciente.

Le condizioni di Alex Marquez

A distanza di ore dall'incidente, è arrivato il primo bollettino medico circa le condizioni del pilota Gresini: "Aggiornamento sulle condizioni fisiche di Alex Marquez: frattura marginale di C7; ulteriori valutazioni saranno completate la prossima settimana. Frattura della clavicola destra; sarà stabilizzata con una placca. Sottoposto oggi a intervento chirurgico dalla squadra dell'Hospital General de Catalunya", questo il comunicato ufficiale del Team Gresini.

L'affetto social per Alex Marquez

Dunque, il trentenne è stato operato d'urgenza in ospedale, in attesa di ulteriori aggiornamenti. L'aggiornamento medico dal Team Gresini è stato pubblicato su X scatenando l'affetto e le reazioni dei tifosi, che fino a quel momento erano in ansia per Alex. Messaggi di forza, solidarietà, vicinanza, like e cuori, incoraggiamenti, parole dolci: lo spagnolo è stato subito circondato dall'amore a distanza dei suoi fan. Che ora sperano soltanto che il pilota si riprenda presto.

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