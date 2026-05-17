Alex Marquez operato d'urgenza a Barcellona: il punto sulle sue condizioni dopo la terribile caduta

Il bruttissimo incidente capitato ad Alex Marquez durante il Gp di Catalogna, che ha coinvolto anche Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, ha tenuto tutti col fiato sospeso. Il fratello di Marc ha avuto la peggio (qui la dinamica dell'incidente e cosa è successo), finendo sbalzato dalla sua moto. Sono stati immediati sia l'intervento dei medici della pista sia il trasporto in ospedale, dove Marquez è arrivato comunque cosciente.