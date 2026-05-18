Alex Marquez dimesso dall'ospedale a Barcellona: come sta dopo l'operazione alla clavicola

Sono stati prima attimi di terrore, poi ore di angoscia e paura, ma fortunatamente tutto è bene quel che finisce bene: Alex Marquez è stato operato con successo e non dovrebbe avere conseguenze di alcun tipo dopo il terribile incidente nel corso del Gran Premio della Catalogna . La MotoGp può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni del pilota spagnolo del team Gresini , lo assicura Michele Masini, ds della scuderia, che fa il punto sulle condizioni del fratellino di Marc.

Clavicola operata, accertamenti per la vertebra C7

Già nella serata di domenica, Alex Marquez è stato operato con successo alla clavicola fratturata, intervento che ha previsto l'inesrimento di una placca. Non preoccupa, ma necessita di approfondimenti, invece, la piccola frattura riportata alla vertebra C7, che coinvolge il collo. Confortanti comunque le immagini del pilota all'uscita dalla clinica per fare ritorno a casa, braccio destro imbracato e collare anatomico, ma sulle sue gambe e con un bellissimo sorriso.

Il racconto di Masini: "Abbiamo avuto fortuna"

Il ds del team Gresini, Michele Masini racconta la paura vissuta in quegli attimi e il sollievo per come è andata: "Dopo il grande spavento di ieri abbiamo avuto fortuna. Siamo riusciti a fare una videochiamata con Alex, che ci ha raccontato che l'operazione è andata bene e che la C7 non preoccupa. Ora deve tornare a casa, riposare e iniziare la fisioterapia, ma il peggio credo sia passato e questa è già una grande vittoria. Sull'incidente ci ha detto che era impossibile evitarlo e che quando è finito sulla ghiaia si era già rotto qualcosa sulla moto. Un suo ritorno in pista? Prematuro dirlo, nei prossimi giorni ne sapremo di più sulle condizioni della spalla e del collo".