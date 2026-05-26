Marc Marquez ritorna in tempo per il Mugello: l'annuncio sui social scalda i tifosi

"Ci vediamo al Mugello!". È più forte di lui, perché Marc Marquez ha sempre fatto così dopo la sequela di infortuni toccatagli in sorte durante la sua lunga e gloriosa carriera: appena vede uno spiraglio, ne viene attratto neanche fosse un buco nero e finisce per infilarcisi senza paura. Così, il nove volte campione del mondo, anticipa via social anche l'ok dei medici e annuncia il suo rientro giusto in tempo per il Gp d'Italia in programma nel week-end, giornate speciali per la Ducati , che celebrerà il suo centenario in pista.

Due operazioni e un solo obiettivo

Marc Marquez è assente da Le Mans, quando in un incidente spettacolare è riuscito come un gatto a limitare i danni ancora una volta. Un piede fratturato in due punti, ma vuoi mettere con quanto accaduto lo scorso fine settimana al fratellino Alex, che per poco non ci rimette letteralmente l'osso del collo? Il cabroncito ne ha anche approfittato per 'regolare i conti' con clavicola e omero, sottopoendosi ad un'ulteriore operazione per rimuovere placche metalliche deformate e fastidiose. Ora non manca che l'ok burocratico per capire se potrà o meno bruciare nuovamente le tappe.

Il comunicato della Ducati

A Borgo Panigale ci sperano, inutile negarlo. La Ducati rischia di presentarsi all'appuntamento con i 100 anni in casa senza due campioni del Mondo. Bagnaia è in dubbio per un polso malconcio e lo scalpitante Marquez è appeso al via libera del dottor Angel Charte. Questo il comunicato carico di fiducia della scuderia italiana: "Dopo aver superato positivamente le visite mediche, Marc Márquez partirà domani per il Mugello. Giovedì è previsto un ultimo controllo in pista per ottenere l'idoneità a correre nel GP d'Italia".