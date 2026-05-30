MotoGp Sprint Mugello: orario, dove vederlo in tv e in streaming

La MotoGP fa tappa al Mugello per il Gran Premio d’Italia. Oggi, sabato 30 maggio, il Motomondiale torna protagonista con una giornata ricca di appuntamenti: prove libere, qualifiche e gara Sprint , tutte visibili in diretta tv e streaming. I piloti riprendono la corsa al titolo dopo il GP di Catalogna, vinto da Fabio Di Giannantonio con la VR46 Racing Team, davanti a Fermin Aldeguer su Ducati Gresini e a Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale. In vetta alla classifica iridata resta Marco Bezzecchi, seguito dal compagno di squadra in Aprilia Jorge Martin.

Gli orari della MotoGp

Il programma odierno del Gran Premio d’Italia prevede la seconda sessione di prove libere alle 10:10. A seguire spazio alle qualifiche, con il Q1 fissato alle 10:50 e il Q2 alle 11:15. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, semaforo verde per la gara Sprint sul circuito toscano.

Gara Sprint MotoGP, dove vederla in tv e in streaming

L’intera giornata del Gran Premio d’Italia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), che seguirà tutte le sessioni del weekend. Ampio spazio anche su Sky Sport Uno (canale 201), con la copertura delle prove libere delle tre categorie, oltre alle qualifiche e alla Sprint della MotoGP. Gli appassionati potranno seguire gratuitamente in chiaro anche su TV8 (canale 8 del Digitale Terrestre e 125 di Sky), che trasmetterà live le qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP, oltre alla Sprint Race della classe regina. Per chi preferisce lo streaming, l’evento sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go e NOW.