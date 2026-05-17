Dalla caduta al trionfo: Di Giannantonio vince una gara pazza in Catalogna, sospesa per due volte

CATALOGNA (Montmelò) - Una gara pazza, tra emozioni e momenti di paura con ben due interruzioni dopo le cadute shock di Alex Marquez e Zarco . Ma alla fine si corre e il verdetto è da sogno: Fabio Di Giannantonio torna a vincere in MotoGP . Il pilota Ducati VR46 vive un Gran Premio da montagne russe, passando da una caduta al trionfo finale.

Di Giannantonio trionfa in Catalogna, quinto Bezzecchi

Nel giorno in cui la sua Roma vince il derby, 'Diggia' vola sul circuito di Montmelò. La ruota della moto di Alex Marquez lo centra in pieno e la sua gara sembra finita lì. Ma, con la bandiera rossa riesce a rientrare ai box e a presentarsi alla ripartenza. Poi resiste dietro alla KTM di Pedro Acosta fino agli ultimi giri, infilando il sorpasso decisivo e volando verso la vittoria. Dietro di lui (tra i sopravvissuti alle tante cadute di oggi) Mir e Aldeguer, poi quarto Pecco Bagnaia e quinto Marco Bezzecchi, che resta leader del Mondiale approfittando del ritiro di Jorge Martin. Caduto anche Pedro Acosta all'ultima curva, mentre era terzo, per un contatto con Ogura che è stato penalizzato fino alla nona posizione.

Di Giannantonio: "Non è stata una giornata semplice..."

"Sono davvero felice, anche se ero davvero preoccupato per i piloti caduti. Non è stata una giornata semplice, spero Alex (Marquez) stia bene. Il nostro sport è fantastico, cerchiamo di regalare spettacolo ma siamo anche essere umani. Sono molto contento per me e per il team. Cercavamo il risultato da tanto tempo quindi dobbiamo essere felici". Così Di Giannantonio dopo la vittoria nel Gran Premio di Catalogna. Si inchina anche Valentino Rossi: "Che paura, è stata brutta e tosta oggi. Di Giannantonio si è fatto anche male, ma è stato un drago. È stato fortissimo facendo una gara incredibile, non ha sbagliato niente. Siamo molto fieri di lui e per tutto il team, una grandissima vittoria davvero emozionante".