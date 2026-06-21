Le scuse social di Bezzecchi dopo l'aggressione shock a Brno: "Comportamento ingiustificabile"

"Mi scuso con tutti, comportamento ingiustificabile"

Un gesto che è costato al 'Bez' la squalifica dal Gran Premio odierno (ore 14): "Mi dispiace anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshal fanno per garantire la nostra sicurezza", ha sottolineato il pilota italiano in un post su Instagram. "Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi". Lo schiaffo di Bezzecchi, giudicato dalla FIM come "una aggressione fisica inaccettabile e intollerabile" aveva portato all'immediata sospensione del pilota con l'Aprilia che, nella giornata di ieri, aveva fatto appello al collegio degli steward ricevendo però un pronunciamento negativo in serata per un’azione giudicata "pregiudizievole per gli interessi dello sport".

La FIM aveva inoltre sottolineato che un mancato pugno di ferro sulla vicenda avrebbe creato un pericoloso precedente e veicolato un messaggio sbagliato a tutti i partecipanti del Motomondiale.