MotoGP diretta Brno: segui il Gran Premio della Repubblica Ceca LIVE

Tra polemiche e critiche, per qualche ora si tornerà a pensare solo alla pista. È tutto pronto per il Gran Premio della Repubblica Ceca sull'iconico circuito di Brno. L'esclusione di Bezzecchi dopo l'aggressione ad un marshall fa ancora discutere, ma ora è il momento di pensare ad una gara che regalerà un grande spettacolo. La sorpresa Ogura scatta dalla pole, Bagnaia a caccia una vittoria dopo il trionfo nella Sprint scatta dalla terza casella, dietro di lui Marc Marquez e solo nono Jorge Martìn. Si spengono i semafori alle ore 14: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

14:09 Giro 4: Bagnaia sta volando! Bagnaia cerca di staccarsi da Marquez: giro veloce in 1:53.886, ora c'è più di mezzo secondo tra i due compagni di squadra. 14:06 Giro 2: Bagnaia e Marquez passano Ogura Si accendono le Ducati: in meno di mezzo giro Bagnaia e Marquez passano Ogura, ora c'è Pecco in testa alla corsa. Sta per iniziare una fatastica bagarre interna in Ducati. 14:05 Giro 2: Bagnaia attacca Ogura, Marquez è vicino Che bagarre davanti, subito spettacolo: Bagnaia attacca Ogura per la prima posizione, dietro Marquez è vicinissimo e aspetta. Vicino anche Acosta in quarta posizione, brutta partenza per Diggia che è crollato in sesta posizione. 14:04 Giro 1: Bagnaia riprende Marquez Si infiamma subito la bagarre in casa Ducati: Bagnaia ripassa Marquez per la seconda posizione. E Ogura è vicinissimo! 14:03 +++ INIZIA LA GARA! Ogura resta davanti, Marquez secondo +++ Si spengono i semafori: inizia il Gran Premio della Repubblica Ceca! Ogura resta davanti, partenza fantastica di Marquez che sale in seconda posizione! 14:00 Inizia il giro di ricognizione! Parte il warm-up lap a Brno, manca pochissimo al via. Temperatura dell'asfalto che ha toccato i 48°C, ci sarà da fare tanta gestione della gomma. 13:55 Tutti i piloti scelgono la coppia di gomme medie Scelta unica, nessuna strategia in pista: correranno tutti con una coppia di gomme medie. L'unica eccezione è Mir nelle retrovie, che azzarda una soft sul posteriore. 13:40 Piloti in griglia di partenza, manca poco al via Solo 20 minuti prima dello spegnimento dei semafori, i piloti si sono posizionati in griglia. Ricordiamo che mancano, purtroppo, Marco Bezzecchi e Alex Marquez. 13:36 Piloti in pista per il giro di posizionamento Escono i piloti dai box, giro di posizionamento per andarsi a sistemare sulla griglia di partenza. Manca meno di mezz'ora al via: ci siamo! 13:33 La sorpresa Ai Ogura scatta dalla pole Davanti a tutti a sorpresa c'è Ai Ogura sulla sua Aprilia Trackhouse. Il giapponese ha regalato grandissime prestazioni nelle ultime gara e ora parte dalla posizione migliore per centrare la sua prima vittoria. Ma dovrà guardarsi le spalle dalle Ducati di Di Giannantonio, Bagnaia e Marquez. 13:27 Brno, non ci sarà anche Alex Marquez: le condizioni Dopo lo spaventoso incidente a Barcellona, sembrava essere finalmente tornato Alex Marquez, che aveva chiuso al 14° posto in qualifica a Brno. Ancora troppo, però, il dolore: lo spagnolo salta il resto del weekend e punta a tornare per Assen. 13:20 Si corre a Brno: tutte le caratteristiche del circuito Con oltre 5km di lunghezza, il circuito di Brno è uno dei più lunghi del calendario della MotoGP. La pista è estremamente tecnica, con brevi rettilinei e ben 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra), un tracciato impegnativo che mette a dura prova i piloti per i lunghi 21 giri da percorrere. Tantissime le occasioni per sorpassare, con la pista che da anni regala tanto spettacolo. 13:04 Jorge Martìn, gara in salita: dovrà scontare una grossa penalità Giornata nera in casa Aprilia: non solo la squalifica di Bezzecchi, ma anche la penalità di Jorge Martìn. Lo spagnolo partirà nono e dovrà scontare un doppio long-lap penalty dopo l'incidente provocato a Balaton Park. A Martìn serviranno 15 punti per prendersi la testa del Mondiale. 13:00 Bezzecchi in lacrime dopo il suo errore: le scuse da grande campione Dopo l'adrenalina e l'errore di reazione, Bezzecchi si conferma un grande campione e corre a scusarsi dal marshall: abbraccio e lacrime, il video fa felici i tifosi. LEGGI TUTTO 12:55 Aldeguer il più veloce nel warm-up, Marquez insegue Il più veloce nel warm-up della mattina è stato Fermin Aldeguer, con il miglior tempo in 1:52.848. Dietro di lui a poco più di un decimo c'è Marc Marquez, che si candida ad uno dei favoriti per la gara di oggi, poi Di Giannantonio 3°. La mescola più usata nella sessione è stata quella della doppia media, che molto probabilmente sarà utilizzata anche nella gara di oggi. 12:50 MotoGP, la classifica: Bezzecchi rischia La gara di oggi potrebbe coronare un nuovo leader del Mondiale: ecco la classifica a poco più di un'ora dalla gara a Brno.