MotoGP diretta Brno: segui il Gran Premio della Repubblica Ceca LIVE
Tra polemiche e critiche, per qualche ora si tornerà a pensare solo alla pista. È tutto pronto per il Gran Premio della Repubblica Ceca sull'iconico circuito di Brno. L'esclusione di Bezzecchi dopo l'aggressione ad un marshall fa ancora discutere, ma ora è il momento di pensare ad una gara che regalerà un grande spettacolo. La sorpresa Ogura scatta dalla pole, Bagnaia a caccia una vittoria dopo il trionfo nella Sprint scatta dalla terza casella, dietro di lui Marc Marquez e solo nono Jorge Martìn. Si spengono i semafori alle ore 14: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
14:09
Giro 4: Bagnaia sta volando!
Bagnaia cerca di staccarsi da Marquez: giro veloce in 1:53.886, ora c'è più di mezzo secondo tra i due compagni di squadra.
14:06
Giro 2: Bagnaia e Marquez passano Ogura
Si accendono le Ducati: in meno di mezzo giro Bagnaia e Marquez passano Ogura, ora c'è Pecco in testa alla corsa. Sta per iniziare una fatastica bagarre interna in Ducati.
14:05
Giro 2: Bagnaia attacca Ogura, Marquez è vicino
Che bagarre davanti, subito spettacolo: Bagnaia attacca Ogura per la prima posizione, dietro Marquez è vicinissimo e aspetta. Vicino anche Acosta in quarta posizione, brutta partenza per Diggia che è crollato in sesta posizione.
14:04
Giro 1: Bagnaia riprende Marquez
Si infiamma subito la bagarre in casa Ducati: Bagnaia ripassa Marquez per la seconda posizione. E Ogura è vicinissimo!
14:03
+++ INIZIA LA GARA! Ogura resta davanti, Marquez secondo +++
Si spengono i semafori: inizia il Gran Premio della Repubblica Ceca! Ogura resta davanti, partenza fantastica di Marquez che sale in seconda posizione!
14:00
Inizia il giro di ricognizione!
Parte il warm-up lap a Brno, manca pochissimo al via. Temperatura dell'asfalto che ha toccato i 48°C, ci sarà da fare tanta gestione della gomma.
13:55
Tutti i piloti scelgono la coppia di gomme medie
Scelta unica, nessuna strategia in pista: correranno tutti con una coppia di gomme medie. L'unica eccezione è Mir nelle retrovie, che azzarda una soft sul posteriore.
13:40
Piloti in griglia di partenza, manca poco al via
Solo 20 minuti prima dello spegnimento dei semafori, i piloti si sono posizionati in griglia. Ricordiamo che mancano, purtroppo, Marco Bezzecchi e Alex Marquez.
13:36
Piloti in pista per il giro di posizionamento
Escono i piloti dai box, giro di posizionamento per andarsi a sistemare sulla griglia di partenza. Manca meno di mezz'ora al via: ci siamo!
13:33
La sorpresa Ai Ogura scatta dalla pole
Davanti a tutti a sorpresa c'è Ai Ogura sulla sua Aprilia Trackhouse. Il giapponese ha regalato grandissime prestazioni nelle ultime gara e ora parte dalla posizione migliore per centrare la sua prima vittoria. Ma dovrà guardarsi le spalle dalle Ducati di Di Giannantonio, Bagnaia e Marquez.
13:27
Brno, non ci sarà anche Alex Marquez: le condizioni
Dopo lo spaventoso incidente a Barcellona, sembrava essere finalmente tornato Alex Marquez, che aveva chiuso al 14° posto in qualifica a Brno. Ancora troppo, però, il dolore: lo spagnolo salta il resto del weekend e punta a tornare per Assen.
13:20
Si corre a Brno: tutte le caratteristiche del circuito
Con oltre 5km di lunghezza, il circuito di Brno è uno dei più lunghi del calendario della MotoGP. La pista è estremamente tecnica, con brevi rettilinei e ben 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra), un tracciato impegnativo che mette a dura prova i piloti per i lunghi 21 giri da percorrere. Tantissime le occasioni per sorpassare, con la pista che da anni regala tanto spettacolo.
13:04
Jorge Martìn, gara in salita: dovrà scontare una grossa penalità
Giornata nera in casa Aprilia: non solo la squalifica di Bezzecchi, ma anche la penalità di Jorge Martìn. Lo spagnolo partirà nono e dovrà scontare un doppio long-lap penalty dopo l'incidente provocato a Balaton Park. A Martìn serviranno 15 punti per prendersi la testa del Mondiale.
13:00
Bezzecchi in lacrime dopo il suo errore: le scuse da grande campione
Dopo l'adrenalina e l'errore di reazione, Bezzecchi si conferma un grande campione e corre a scusarsi dal marshall: abbraccio e lacrime, il video fa felici i tifosi. LEGGI TUTTO
12:55
Aldeguer il più veloce nel warm-up, Marquez insegue
Il più veloce nel warm-up della mattina è stato Fermin Aldeguer, con il miglior tempo in 1:52.848. Dietro di lui a poco più di un decimo c'è Marc Marquez, che si candida ad uno dei favoriti per la gara di oggi, poi Di Giannantonio 3°. La mescola più usata nella sessione è stata quella della doppia media, che molto probabilmente sarà utilizzata anche nella gara di oggi.
12:50
MotoGP, la classifica: Bezzecchi rischia
La gara di oggi potrebbe coronare un nuovo leader del Mondiale: ecco la classifica a poco più di un'ora dalla gara a Brno.
12:45
Aprilia, ricorso respinto per Bezzecchi: "Ora c'è una norma chiara"
Lo Stewards Panel ha respinto il ricorso presentato da Aprilia, ed è stata dunque confermata la squalifica di Marco Bezzecchi dal Gp della Repubblica Ceca. Così Massimo Rivola, numero uno del team di Noale: "Ci scusiamo con il marshall e accettiamo la penalità. Anche perché non possiamo tollerare comportamenti come quello di Marco. Al tempo stesso, ieri abbiamo fatto appello perché la sanzione ci sembrava sproporzionata rispetto all'azione. In passato ci sono state azioni più lievi, ma con sanzioni praticamente inesistenti. Sappiamo che adesso c'è un precedente, che questa è la linea di condotta, ci adeguiamo molto volentieri".
12:42
Gp di Brno, la griglia di partenza completa
Ecco la griglia di partenza completa del Gran Premio della Repubblica Ceca, con assenti Bezzecchi (squalificato) e Alex Marquez che non è riuscito a recuperare dall'infortunio.
1. Ai Ogura (Aprilia) 2. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 3. Francesco Bagnaia (Ducati)
4. Marc Marquez (Ducati) 5. Diogo Moreira (Honda) 6. Raul Fernandez (Aprilia)
7. Pedro Acosta (KTM) 8. Franco Morbidelli (Ducati) 9. Jorge Martin (Aprilia)
10. Fermin Aldeguer (Ducati) 11. Joan Mir (Honda) 12. Maverick Vinales (KTM)
13. Fabio Quartararo (Yamaha) 14. Luca Marini (Honda) 15. Enea Bastianini (KTM)
16. Jack Miller (Yamaha) 17. Alex Rins (Yamaha) 18. Brad Binder (KTM)
19. Cal Crutchlow (Honda) 20. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)
12:40
Bezzecchi squalificato dopo l'aggressione al marshall
Il tema principale di questo Gran Premio resta la clamorosa esclusione di Marco Bezzecchi. Il leader del Mondiale non prenderà parte alla gara, punizione durissima dopo l'aggressione al marshall durante la Sprint Race. Dopo la sua caduta, il marshall prende da terra la moto ma tira una 'sgasata' eccessiva che rischiava di rompere il motore. Il 'Bez' reagisce malissimo, tirando uno schiaffo ben ripreso dalle telecamere. L'Aprilia prova a fare ricorso ma nulla: oggi per lui saranno zero punti e posto in testa al Mondiale a forte rischio. Sono ovviamente arrivate le scuse, sia social che al diretto interessato da parte di un Bezzecchi che proverà a lasciarsi alle spalle questa brutta storia.
12:30
Polemiche e spettacolo a Brno: tutto pronto per la gara di oggi
Le polemiche legate al caso Bezzecchi, squalificato dalla gara di oggi, fanno ancora rumore, ma ora è il momento di tornare a concentrarsi sulla pista. Alle ore 14 scatta il Gp della Repubblica Ceca che, vista l'esclusione del leader, può riaprire il Mondiale. Cronaca, aggiornamenti e tempi in diretta sul corrieredellosport.it