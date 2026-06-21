Bezzecchi in lacrime: le scuse e l'abbraccio con il marshall dopo l'aggressione

Prima le scuse social, poi quelle in pista. Marco Bezzecchi ha incontrato il marshall che aveva aggredito a Brno dopo la caduta nei giri conclusivi della gara Sprint sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Il pilota dell'Aprilia, leader del Mondiale aveva prima scritto un lungo post sui social, nel quale aveva chiesto "scusa a tutta la comunità della MotoGP, certi comportamenti non hanno giustificazioni".

L'incontro con il marshall e le scuse

Poi ha incontrato il marshall che aveva colpito, chiedendogli scusa pubblicamente e abbracciandolo più volte. Il pilota italiano non ha trattenuto la commozione dopo aver salutato e abbracciato il diretto interessato. Bezzecchi è stato squalificato e non parteciperà al Gran Premio della Repubblica Ceca. "Accettiamo la squalifica, non presenteremo altri ricorsi", ha ribadito il suo team.

Il marshall colpito: "Significa molto per me"

"Prima è venuto da me e si è scusato di persona. Quindi, ecco, lo capisco e gli auguro le migliori fortune. Significa molto per me il fatto che si sia scusato”, ha ribadito Stanislav, il marshall coinvolto, che ha spiegato: "Lui era sicuramente stressato e capisco la situazione: è caduto. Quindi io ho fatto il mio lavoro, sono andato verso la moto e l'ho sollevata. Ho tirato la frizione e ho provato a tirarla su perché era ancora accesa, la moto ha iniziato a muoversi. Allora volevo rimetterla giù, ed è andata su di giri. Probabilmente ha pensato che l'avessi fatto apposta. È stato un incidente, e poi tutti hanno visto cosa è successo"