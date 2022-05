Superbike, Rea: "Gara-2 nella top 5 della mia carriera"

ROMA - "Non so se è uno dei weekend di gara migliori della mia carriera, sicuramente è stata una lotta fantastica con Alvaro che qui all'Estoril è molto forte. Forse questa gara può essere messa nella top five". Jonathan Rea ha parlato così dopo la vittoria di gara-2 all'Estoril, nella tappa valevole per il campionato 2022 di Superbike. "Sono eccitato per la vittoria - ha detto -. A 3 giri dalla fine ho fatto un errore, ma nel penultimo ho recuperato e nell'ultimo giro ho avuto un'ottima trazione per cercare di sorpassare".