Superbike: Jonathan Rea vince gara-2 a Estoril

ESTORIL - Jonathan Rea vince gara-2 della tappa di Estoril, valevole per il campionato 2022 di Superbike. Il pilota nordirlandese, grazie a un sorpasso in curva 7 all'ultimissimo giro, precede Alvaro Bautista e dopo aver vinto la Superpole Race poche ore prima, conquista anche gara-2 sul circuito portoghese. Terza posizione per Toprak Razgatlioglu, mentre ai piedi del podio c'è Alex Lowes. Quinto posto per l'italiano Andrea Locatelli davanti a Iker Lecuona e Axel Bassani, rispettivamente sesto e settimo.