Superbike, Rea rinnova con Kawasaki: contratto fino al 2024

ROMA - Jonathan Rea firma un rinnovo biennale con la Kawasaki, moto con la quale correrà in Superbike per le stagioni 2023 e 2024. Il pilota irlandese, che ha stravolto le statistiche delle derivate di serie con i suoi 6 titoli mondiali dal 2015 al 2020. Con il trionfo dell'anno scorso da parte di Toprak Razgatlioglu su Yamaha e con il ritorno di Alvaro Bautista in Ducati, il classe 1987 sembra ora aver trovato nuovi stimoli per continuare a correre.