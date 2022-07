Superbike, Razgatlioglu si assicura la Superpole Race in Repubblica Ceca

MOST – Toprak Razgatlioglu fa sua la Superpole Race in Repubblica Ceca per quanto concerne la Superbike. Il pilota della Yamaha è stato il più veloce con il tempo di 1’31”180. Beffato Jonathan Rea (Kawasaki) che si è dovuto arrendere dopo un duello serrato. Terza piazza per lo spagnolo Alvaro Bautista, a caccia del bis dopo l’affermazione in gara-1. Alle spalle dei primi tre, in seconda fila, figurano ben tre italiani, vale a dire Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e Andrea Locatelli. Appuntamento con gara-2 alle ore 14:00.