Superbike: in Australia Bautista conquista Superpole Race e Gara-2

PHILLIP ISLAND - Alvaro Bautista fa doppietta nella domenica a Phillip Island, durante la tappa in Australia che chiude la stagione 2022 di Superbike. Il pilota spagnolo si porta a casa sia la Superpole Race che Gara-2, terminando così un 2022 che l'ha visto in cima alla classifica piloti, con Ducati vincitrice dei titoli riservati a costruttori e team. Una tripletta così come quella conquistata in MotoGP con Pecco Bagnaia campione del mondo in classe regina.