Superbike, Petrucci con Ducati: nel 2023 correrà nel team Barni

ROMA - Dopo le voci degli ultimi giorni, ecco l'ufficialità: Danilo Petrucci correrà in Superbike con Ducati. Il pilota ternano, che nel 2022 ha disputato il campionato MotoAmerica, nella prossima stagione sarà nel Mondiale delle derivate di serie con il team Barni, che ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'ex MotoGP, il quale monterà sulla V4 R. "Sono molto contento di essere tornato da Barni, quella del 2011 è stata una delle mie migliori stagioni di sempre, ma soprattutto non potevo dire di no alla possibilità di correre nel mondiale Superbike con una moto molto competitiva. È un campionato che non ho mai fatto e non vedo l’ora di misurarmi in pista. Voglio ringraziare tutto il team Barni per avermi dato questa opportunità e tutte le persone che hanno reso possibile questo accordo", le parole di Petrucci subito dopo l'accordo.