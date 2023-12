Superbike, Razgatlioglu debutta con la BMW: "Sono contento"

ROMA - La Superbike sta già scaldando i motori in vista della prossima stagione, nella quale tutti i piloti proveranno ad andare a caccia del due volte campione del mondo Alvaro Bautista, cercando di detronizzarlo. Il prossimo anno in questa categoria ci saranno diversi cambiamenti di sella, tra i quali quello che vedrà il campione del mondo Toprak Razgatlioglu, scendere in pista con la BMW dopo il suo addio alla Yamaha. Nel frattempo il turco ha avuto modo di fare i primi tentativi in sella alla nuova moto.