Superbike, Razgatlioglu lascia la Yamaha a fine stagione: è ufficiale

ROMA - Toprak Razgatlioglu e la Yamaha hanno annunciato la loro separazione al termine di questa stagione di Superbike. Il pilota turco, a partire dal prossimo anno, sarà in sella ad un'altra moto, come comunicato dal Road Racing Manager di Yamaha, Andrea Dosoli: “Sarà un dispiacere vedere Toprak lasciare la Yamaha alla fine di questa stagione,volevamo continuare quella che è stata una partnership di incredibile successo. La squadra ha presentato un’offerta che rifletteva correttamente il valore di Toprak come pilota e ambasciatore per Yamaha. Toprak, però, ha deciso di accettare una nuova sfida nel 2024 e rispettiamo la sua decisione". Il prossimo team di Razgatlioglu sarà il ROKiT BMW Motorrad WorldSBK.