Superbike, Razgatlioglu punge Rea: "Non è stato particolarmente forte"

ROMA - Una delle delusioni dell'ultima stagione di Superbike, con ogni probabilità, è stato Jonathan Rea, che non è mai entrato realmente in corsa per il titolo Mondiale. La lotta, infatti, è stata ridotta a due soli piloti, ossia Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu, che non è comunque stato in grado di impensierire fino in fondo il regno dello spagnolo. In ogni caso il turco si è espresso proprio sulla stagione disputata dal britannico e non si è risparmiato una frecciatina nei suoi confronti.