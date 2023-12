Superbike, Iannone libero dalla squalifica: "Buona fortuna a me!"

ROMA - La prossima stagione di Superbike si preannuncia ricca di emozioni visti di tanti cambiamenti di sella per diversi piloti. Al momento l'unica certezza riguarda il campione del mondo in carica Alvaro Bautista che, dopo il bis iridato, cercherà di calare il tris. Per farlo, però, lo spagnolo dovrà vedersela contro una concorrenza sempre più agguerrita, che vedrà anche il ritorno in pista di Andrea Iannone a quattro anni di distanza dalla squalifica per doping che ha dovuto scontare.