Superbike, Bautista sicuro: "Due piloti lotteranno per il titolo"

ROMA - I principali rivali di Alvaro Bautista nella lotta per il titolo della Superbike di questa stagione sono stati Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Il primo è riuscito a ritardare il trionfo dello spagnolo fino all'ultimo appuntamento di Jerez de la Frontera, mentre il secondo non è mai stato realmente in lizza per conquistare il titolo. Nella prossima stagione, però, le cose potrebbero cambiare poiché Rea e Razgatlioglu hanno deciso di cambiare squadra per provare a dare una nuova scossa alle rispettive carriere.