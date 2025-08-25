Via il casco e i guanti. Jonathan Rea ha deciso di ritirasi . Il pilota più vincente della storia del campionato Mondiale Superbike , considerato un campione anche dagli avversari , ha annunciato l’addio al termine della stagione 2025. Dopo 18 anni di carriera nel WorldSBK, sei titoli mondiali e oltre cento vittorie, il nordirlandese chiuderà la sua leggendaria carriera sulle due ruote.

Rea lascia la Superbike

L'annuncio del ritiro l’ha dato lo stesso Rea attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. Il quasi (ex) pilota 38enne ha detto: "Pensavo a questo giorno da molto tempo e finalmente ho deciso di abbandonare le corse. Questo sport è stato tutto per me. Ho corso per vincere, non per fare numero, e se non posso più correre per essere il migliore, allora è il momento di fare un passo indietro". Rea, infine, ha voluto ringraziare la famiglia, i team e i tifosi: "Non sono i trofei o i record che porto con me, ma le persone e i ricordi. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che ho raggiunto, e immensamente grato a chi ha reso possibile questo sogno".